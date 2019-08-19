Косачев призвал вводить санкции за вмешательство извне в дела государств

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Международному сообществу пора вводить санкции за "санкции" - за вмешательство извне в дела других государств, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя позицию США в отношении Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп предложил советникам обсудить введение морской блокады Венесуэлы. По сообщениям СМИ, от Трампа поступило предложение разместить американские корабли Военно-морских сил вдоль берегов Венесуэлы, чтобы предотвратить доставку товаров в страну.

"СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп уже не первый раз за последние полтора года рассматривает идею морской блокады Венесуэлы по аналогии с Кубой в 1962 году. Пока Пентагон не считает эту идею реалистичной – хотя бы потому, что Венесуэла - не Куба, не остров, и блокада будет делом как минимум непростым, и вряд ли до конца осуществимым", - сказал парламентарий.

"Однако даже сам факт, что такая опасная и бредовая идея (пока) отвергается по чисто техническим причинам, конечно же, вряд ли облегчает дело", - добавил Косачев.

Он также подчеркнул, что Россия, как и другие государства с независимой внешней политикой, разумеется, категорически осуждает какие-либо меры внешнего давления против суверенной Венесуэлы, вся "вина" которой в том и состоит, что она посмела быть суверенной, и сама решает, как ей выстраивать внешнюю и внутреннюю политику.

"Такое "цивилизованный мир" - расхожий эвфемизм для Запада и зависимых от него государств,- разумеется, простить не может", - отметил он.

И поэтому, по мнению сенатора, против Венесуэлы совершен полномасштабный акт экономической агрессии. В начале августа Белый дом гордо заявил, что при администрации Дональда Трампа уже было 30 раундов санкций в отношении примерно 200 физических и юридических лиц Венесуэлы, напомнил политик.

"Но это не просто меры, ограничивающие деятельность неких хозяйствующих субъектов. Как сообщают венесуэльцы, за последние два года страна не смогла осуществить десятки крупных закупок медикаментов и продовольствия из-за блокирования и даже конфискации - то есть, называя вещи своими именами, банального воровства средств по требованию США", - сказал парламентарий.

Так, 300 тысяч доз инсулина, оплаченных правительством Венесуэлы, не поступили в страну, потому что американский банк отказался получить средства, которые Венесуэла депонировала для ввоза груза, отметил он.

"Полагаю, не нужно объяснять, что такое инсулин, и вряд ли он предназначался исключительно для больных венесуэльских чиновников", - подчеркнул Косачев.

Ранее колумбийская компания BSN Medical расторгла контракт на доставку партии лекарства, используемого для лечения малярии.

"В прошлом году 1 миллиард 650 миллионов долларов Венесуэлы, предназначенных для покупки продуктов питания и медикаментов, были конфискованы финансовой компанией Euroclear в соответствии с санкциями министерства финансов США. И так далее. Сообщается, что блокада стала причиной смерти как минимум 40 тысяч венесуэльцев за последние три года", - сказал глава комитета СФ.

Косачев добавил, что при этом обвинят в негуманном поведении и в экономической неэффективности власти самой Венесуэлы, которые банально лишают средств на основании собственных западных распоряжений, выдаваемых за "действия международного сообщества".