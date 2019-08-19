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РИА Новости

Зеленский заявил о желании Киева расширить соглашение о ЗСТ с Израилем

14:11 19.08.2019 (обновлено: 15:23 19.08.2019)
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© Фото : пресс-служба Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве
© Фото : пресс-служба Президента Украины
КИЕВ, 19 авг – РИА Новости. Киев ожидает, что Израиль ратифицирует соглашение о зоне свободной торговли и стороны начнут работу над его расширением, заявил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник на брифинге после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Наш совокупный товарооборот превысил миллиард долларов США. Нет никаких сомнений, что скоро эта цифра значительно увеличится благодаря подписанию соглашения о свободной торговле товарами между Украиной и Израилем, которая, надеюсь, будет в ближайшее время ратифицирована израильской стороной", - сказал Зеленский. Трансляцию вел телеканал "112. Украина".
Он отметил, что договорился с Нетаньяху без задержек начать работу по расширению соглашения и на сферу услуг.
Зеленский также призвал израильские компании инвестировать в украинские инфраструктуру, медицину, образование, энергосбережение и сферу IT.
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