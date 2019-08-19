Зеленский заявил о желании Киева расширить соглашение о ЗСТ с Израилем

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве

КИЕВ, 19 авг – РИА Новости. Киев ожидает, что Израиль ратифицирует соглашение о зоне свободной торговли и стороны начнут работу над его расширением, заявил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник на брифинге после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Наш совокупный товарооборот превысил миллиард долларов США. Нет никаких сомнений, что скоро эта цифра значительно увеличится благодаря подписанию соглашения о свободной торговле товарами между Украиной и Израилем, которая, надеюсь, будет в ближайшее время ратифицирована израильской стороной", - сказал Зеленский. Трансляцию вел телеканал " 112. Украина ".

Он отметил, что договорился с Нетаньяху без задержек начать работу по расширению соглашения и на сферу услуг.