Жители Приморья начали возвращаться в свои дома после спада уровня паводка

"В связи со спадом уровня воды люди покидают пункты временного размещения и возвращаются в свои дома. В настоящее время пункты временного размещения в Октябрьском районе и Уссурийском городском округе. Из ПВР Октябрьского района вернулись в свое жилье 54 человека (в том числе 24 ребенка), на данный момент здесь остаются два человека. Из ПВР в Уссурийске вернулись в дома 18 человек и три ребенка. Сейчас здесь остаются 15 человек: восемь взрослых и пять детей", - говорится в сообщении.