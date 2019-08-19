Жители Приморья начали возвращаться в свои дома после спада уровня паводка

ВЛАДИВОСТОК, 19 авг - РИА Новости. Жители Приморья, эвакуированные в пункты временного размещения (ПВР) из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", начали возвращаться в свои дома, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"В связи со спадом уровня воды люди покидают пункты временного размещения и возвращаются в свои дома. В настоящее время пункты временного размещения в Октябрьском районе и Уссурийском городском округе. Из ПВР Октябрьского района вернулись в свое жилье 54 человека (в том числе 24 ребенка), на данный момент здесь остаются два человека. Из ПВР в Уссурийске вернулись в дома 18 человек и три ребенка. Сейчас здесь остаются 15 человек: восемь взрослых и пять детей", - говорится в сообщении.
Прошедший на минувшей неделе в Приморье тайфун "Кроса" принес в районы края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен в семи районах региона. Синоптики обещают новую волну паводка после ливней 22 августа.