Зюганов рассказал о комиссии по расследованию вмешательства в дела России

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лидер КПРФ Зюганов сообщил, что в думскую комиссию по расследованию случаев вмешательства в дела России вошли 12 человек.
"Создана комиссия из 12 человек, возглавляет Василий Пискарев (глава комитета по безопасности и противодействию коррупции) - опытный человек, профессиональный руководитель", - заявил Зюганов журналистам.
Он добавил, что от КПРФ членом комиссии делегирован депутат Юрий Синельщиков.
Как рассказал журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, в состав комиссии также вошли депутаты Андрей Альшевских, Ирина Белых, Вадим Деньгин, Андрей Исаев, Ризван Курбанов, Наталья Поклонская, Николай Рыжак, Дмитрий Савельев, Юрий Синельщиков, Алексей Чепа и Адальби Шхагошев.