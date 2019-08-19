Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T14:09Z
https://ria.ru/20190819/1557635753.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154823/79/1548237929_0:0:3250:1828_1036x0_80_0_0_9f6f279541f37ba688593f38ee196b63.jpg
РИА Новости

Зюганов рассказал о комиссии по расследованию вмешательства в дела России

14:01 19.08.2019 (обновлено: 14:09 19.08.2019)
2131
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лидер КПРФ Зюганов сообщил, что в думскую комиссию по расследованию случаев вмешательства в дела России вошли 12 человек.
"Создана комиссия из 12 человек, возглавляет Василий Пискарев (глава комитета по безопасности и противодействию коррупции) - опытный человек, профессиональный руководитель", - заявил Зюганов журналистам.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 14:00РИА Новости
В Госдуме создали комиссию по расследованию вмешательства в дела России
Он добавил, что от КПРФ членом комиссии делегирован депутат Юрий Синельщиков.
Как рассказал журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, в состав комиссии также вошли депутаты Андрей Альшевских, Ирина Белых, Вадим Деньгин, Андрей Исаев, Ризван Курбанов, Наталья Поклонская, Николай Рыжак, Дмитрий Савельев, Юрий Синельщиков, Алексей Чепа и Адальби Шхагошев.
541520016
Обсудить 6
КПРФГеннадий ЗюгановРоссияПолитика
Популярные комментарии
Как только депутаты ГД чувствуют, что начинает пахнуть жареным, так сразу запад виноват. А то что на митингах по 50 тыс. человек собиралось, тоже с запада прислали?
19 августа, 17:11
Федор Сухов
1300009
Денег некуда девать. Очередная ненужная комиссия.
19 августа, 17:16
ГГГеоргий Гринков
800133
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве
Зеленский призвал Нетаньяху признать "голодомор" геноцидом
РИА
Новости
Истребитель Ф/A-18 Хорнет ВВС Швейцарии сопровождает российский пассажирский самолет. 19 августа 2019
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Порт в Севастополе
Украина арестовала танкер, якобы поставлявший топливо Черноморскому флоту
Ситуация в Идлибе
В Минобороны Турции сообщили о трех жертвах удара сирийских ВВС по Идлибу
Лента
новостей
Кадры полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Офицер Совместного центра контроля и координации фиксирует повреждения гаражей в результате артобстрела Горловки.
В ДНР опровергли сообщения Guardian о российских военных под Иловайском
Банкноты номиналом 1 доллар США
СМИ назвали крупнейших должников России
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
ВШЭ
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
В основе отношений с Россией должно быть невмешательство, считает Володин
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 19 августа 2019
Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве
Певица Пелагея
Названы наставники во втором сезоне шоу "Голос 60+"
Город Припять, зона отчуждения Чернобыльской АЭС
В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сопровождение российского самолета швейцарскими ВВС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03ОНФ проверит доступность бесплатных медосмотров для работников школ
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
07:55В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"
07:53СМИ: банковские карты предложили блокировать при подозрительных транзакциях
Лента новостейМолния