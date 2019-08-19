Зюганов рассказал о комиссии по расследованию вмешательства в дела России

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лидер КПРФ Зюганов сообщил, что в думскую комиссию по расследованию случаев вмешательства в дела России вошли 12 человек.

"Создана комиссия из 12 человек, возглавляет Василий Пискарев (глава комитета по безопасности и противодействию коррупции) - опытный человек, профессиональный руководитель", - заявил Зюганов журналистам.

Он добавил, что от КПРФ членом комиссии делегирован депутат Юрий Синельщиков.