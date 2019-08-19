Мурманским школам дадут рекомендации об ограничении использования телефонов

МУРМАНСК, 19 авг – РИА Новости. Министерство образования и науки Мурманской области направит в учебные заведения рекомендации по ограничению использования мобильных телефонов во время обучения, а сами школы смогут внести соответствующие изменения в свои документы, сообщила РИА Новости начальник отдела правового, кадрового и организационного обеспечения министерства Наталья Жейнова.
Ранее министерство просвещения России рекомендовало региональным властям с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных устройств связи в образовательных организациях.
Как пояснила Жейнова, в учебных заведениях Мурманской области уже ведется разъяснительная работа как с обучающимися, так и с родителями. "Будут выданы памятки ребятам, рассказано о необходимости не только убирать телефоны в период образовательного процесса, но и о тех негативных последствиях, которые могут влиять на их здоровье", - сказала представитель регионального министерства образования.
По ее словам, чтобы ввести запрет на использование телефонов в образовательном процессе, необходимо пройти несколько процедур, в частности, сами учебные заведения должны внести изменения в существующие правила внутреннего распорядка.
"Когда эти процедуры будут пройдены, я думаю, что многие школы включат в правила внутреннего распорядка те или иные запреты для обучающихся: перевод устройств мобильной связи в режим "без звука" в период проведения уроков, ограничение использования мобильных устройств во время учебного процесса, оборудование мест хранения в случае необходимости. Разработанные Роспотребнадзором и Рособрнадзором методические рекомендации мы направим муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования для организации работы, на августовском совещании также будет затронут этот вопрос", - добавила Жейнова.