Мурманским школам дадут рекомендации об ограничении использования телефонов

МУРМАНСК, 19 авг – РИА Новости. Министерство образования и науки Мурманской области направит в учебные заведения рекомендации по ограничению использования мобильных телефонов во время обучения, а сами школы смогут внести соответствующие изменения в свои документы, сообщила РИА Новости начальник отдела правового, кадрового и организационного обеспечения министерства Наталья Жейнова.

Ранее министерство просвещения России рекомендовало региональным властям с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных устройств связи в образовательных организациях.

Как пояснила Жейнова, в учебных заведениях Мурманской области уже ведется разъяснительная работа как с обучающимися, так и с родителями. "Будут выданы памятки ребятам, рассказано о необходимости не только убирать телефоны в период образовательного процесса, но и о тех негативных последствиях, которые могут влиять на их здоровье", - сказала представитель регионального министерства образования.

По ее словам, чтобы ввести запрет на использование телефонов в образовательном процессе, необходимо пройти несколько процедур, в частности, сами учебные заведения должны внести изменения в существующие правила внутреннего распорядка.