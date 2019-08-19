Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T13:40Z
https://ria.ru/20190819/1557634971.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155762/88/1557628880_0:186:2879:1805_1036x0_80_0_0_c2cb1c33d11ad5344ba1263490c71014.jpg
РИА Новости

Мурманским школам дадут рекомендации об ограничении использования телефонов

13:40 19.08.2019
22
© Depositphotos / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе
© Depositphotos / Lev Dolgachov
МУРМАНСК, 19 авг – РИА Новости. Министерство образования и науки Мурманской области направит в учебные заведения рекомендации по ограничению использования мобильных телефонов во время обучения, а сами школы смогут внести соответствующие изменения в свои документы, сообщила РИА Новости начальник отдела правового, кадрового и организационного обеспечения министерства Наталья Жейнова.
Ранее министерство просвещения России рекомендовало региональным властям с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных устройств связи в образовательных организациях.
Как пояснила Жейнова, в учебных заведениях Мурманской области уже ведется разъяснительная работа как с обучающимися, так и с родителями. "Будут выданы памятки ребятам, рассказано о необходимости не только убирать телефоны в период образовательного процесса, но и о тех негативных последствиях, которые могут влиять на их здоровье", - сказала представитель регионального министерства образования.
Школьники с мобильным телефоном в классе
Вчера, 13:25РИА Новости
Родительский комитет поддержал идею ограничить доступ к телефонам в школах
По ее словам, чтобы ввести запрет на использование телефонов в образовательном процессе, необходимо пройти несколько процедур, в частности, сами учебные заведения должны внести изменения в существующие правила внутреннего распорядка.
"Когда эти процедуры будут пройдены, я думаю, что многие школы включат в правила внутреннего распорядка те или иные запреты для обучающихся: перевод устройств мобильной связи в режим "без звука" в период проведения уроков, ограничение использования мобильных устройств во время учебного процесса, оборудование мест хранения в случае необходимости. Разработанные Роспотребнадзором и Рособрнадзором методические рекомендации мы направим муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования для организации работы, на августовском совещании также будет затронут этот вопрос", - добавила Жейнова.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019
6 июля, 14:50РИА Новости
Кузнецова призвала выработать "срединное" решение по телефонам в школах
200000
Обсудить 0
РоспотребнадзорРособрнадзорРоссияМурманская областьОбщество
Рекомендуем
Школьники с мобильным телефоном в классе
Родительский комитет поддержал идею ограничить доступ к телефонам в школах
РИА
Новости
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
Заяц
В Мурманской области полиция проверит историю с убийством диких животных
Антропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции
Ракету с роботом Федором установили на стартовый стол Байконура
Лента
новостей
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин
Максим Топилин: "профессии не для женщин" уходят в прошлое
Певица Пелагея
Названы наставники во втором сезоне шоу "Голос 60+"
Таможня
В России вступили в силу новые правила ввоза фруктов и овощей
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 19 августа 2019
Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Дуэйн Джонсон
Дуэйн "Скала" Джонсон женился
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Истребитель Ф/A-18 Хорнет ВВС Швейцарии сопровождает российский пассажирский самолет. 19 августа 2019
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Пешеходно-велосипедный мост в Киеве
"Скоро грибок заведется": украинцы высмеяли "мост Кличко" из-за мух
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
Самолет "Победы" совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13В Совфеде прокомментировали запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США
09:03ОНФ проверит доступность бесплатных медосмотров для работников школ
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
07:55В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"
Лента новостейМолния