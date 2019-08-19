Число пострадавших при взрывах в Афганистане возросло до 66 человек

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. По меньшей мере 66 человек получили ранения в результате многочисленных взрывов в городе Джелалабад в провинции Нангархар на востоке Афганистана, передает агентство Пажвак.

Ранее телеканал Tolo News сообщал со ссылкой на местное управление общественного здравоохранения о 30 пострадавших.

"Шестьдесят шесть мирных жителей были ранены в (результате) многочисленных взрывов в городе Джелалабад (провинции) Нангархар в день независимости (Афганистана)", - говорится в сообщении агентства в Twitter