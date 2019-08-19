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РИА Новости

Число пострадавших при взрывах в Афганистане возросло до 66 человек

13:31 19.08.2019
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Афганистане
Скорая помощь в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. По меньшей мере 66 человек получили ранения в результате многочисленных взрывов в городе Джелалабад в провинции Нангархар на востоке Афганистана, передает агентство Пажвак.
Ранее телеканал Tolo News сообщал со ссылкой на местное управление общественного здравоохранения о 30 пострадавших.
"Шестьдесят шесть мирных жителей были ранены в (результате) многочисленных взрывов в городе Джелалабад (провинции) Нангархар в день независимости (Афганистана)", - говорится в сообщении агентства в Twitter.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрывы.
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