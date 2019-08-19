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РИА Новости

Родительский комитет поддержал идею ограничить доступ к телефонам в школах

13:25 19.08.2019 (обновлено: 16:10 19.08.2019)
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© Depositphotos / oksun70Школьники с мобильным телефоном в классе
Школьники с мобильным телефоном в классе
© Depositphotos / oksun70
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец поддержала идею ограничить использование мобильных телефонов в школах.
В интервью RT она заявила, что частое пользование гаджетами негативно сказывается на здоровье детей и их успеваемости.
"Даже многие взрослые не знают меры, чего уж говорить о детях. Поэтому это ограничение закономерно, и я знаю, что все учителя и администрации школ поддерживают подобные инициативы", — сказала глава комитета.
Волынец призвала родителей поддержать инициативу и заметила, что ограничения не помешают ученикам созваниваться или переписываться с родными в свободное от занятий время.
Урок в школе
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Минпросвещения рекомендовало ограничить использование мобильных в школах
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили памятку с рекомендациями по ограничению использования смартфонов во время уроков.
В частности, предлагается отказаться от ношения телефонов на шее, поясе и в карманах. Кроме того, специалисты советуют сокращать время контакта с гаджетом и максимально удалять его от головы в момент соединения и разговора. Для этого рекомендуется использовать громкую связь и гарнитуру.
Отдельно оговаривается, что ограничения не должны распространяться на детей, которые нуждаются в пользовании телефонами по состоянию здоровья, например, для мониторинга сахара крови при диабете.
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Абонент недоступен
58010215
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Ирина ВолынецРоспотребнадзорРособрнадзорОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Сомневаюсь, что все за. Я против отмены телефона. Если, что то не дай Бог случиться, то ребенок должен возможность позвонить. И по дороге домой должна быть связь
19 августа, 13:49
ИДИван Драго
201007
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