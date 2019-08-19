Родительский комитет поддержал идею ограничить доступ к телефонам в школах

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец поддержала идею ограничить использование мобильных телефонов в школах.

В интервью RT она заявила, что частое пользование гаджетами негативно сказывается на здоровье детей и их успеваемости.

"Даже многие взрослые не знают меры, чего уж говорить о детях. Поэтому это ограничение закономерно, и я знаю, что все учителя и администрации школ поддерживают подобные инициативы", — сказала глава комитета.

Волынец призвала родителей поддержать инициативу и заметила, что ограничения не помешают ученикам созваниваться или переписываться с родными в свободное от занятий время.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили памятку с рекомендациями по ограничению использования смартфонов во время уроков.

В частности, предлагается отказаться от ношения телефонов на шее, поясе и в карманах. Кроме того, специалисты советуют сокращать время контакта с гаджетом и максимально удалять его от головы в момент соединения и разговора. Для этого рекомендуется использовать громкую связь и гарнитуру.