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РИА Новости

На выборы в Абхазию впервые приедут наблюдатели из Германии и Китая

13:11 19.08.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкВыборы в Абхазии
Выборы в Абхазии
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Выборы в Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 19 авг - РИА Новости. Депутаты из Германии и других стран Европы, а также представители Китая впервые приедут в Абхазию в качестве международных наблюдателей на выборах президента республики, которые пройдут 25 августа, сообщил РИА Новости вице-спикер абхазского парламента Левон Галустян.
"Эти выборы могут побить рекорд по числу международных наблюдателей. Впервые к нам приедут депутаты бундестага, наблюдатели из Китайской народной республики, ряд коллег из стран Европы. Сейчас к нам приезжают депутаты Европарламента. Это очень важно с точки зрения доведения правды об Абхазии", - отметил собеседник агентства.
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Галустян пояснил, что привлечение европейских и китайских международных наблюдателей на предстоящие выборы стало итогом работы недавно созданного международного парламентского движения "Лига друзей Абхазии".
Кроме того, по словам вице-спикера, уже 22 августа в Абхазию начнут прибывать "представители дружественных стран".
"Свое участие в наблюдении за ходом голосования подтвердили депутаты Госдумы, члены Совета Федерации... ДНР, ЛНР, Южной Осетии, Крыма", - сказал вице-спикер, отметив, что делегацию Госдумы возглавляет "большой друг" Абхазии Константин Затулин.
Также в республику прибудут представители парламента Союзного государства России и Белоруссии, представители из Карабаха и Приднестровья, сказал Галустян.
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Совет Федерации РФГосдума РФАбхазияГерманияКитайВ мире
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