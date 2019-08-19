На выборы в Абхазию впервые приедут наблюдатели из Германии и Китая

СУХУМ, 19 авг - РИА Новости. Депутаты из Германии и других стран Европы, а также представители Китая впервые приедут в Абхазию в качестве международных наблюдателей на выборах президента республики, которые пройдут 25 августа, сообщил РИА Новости вице-спикер абхазского парламента Левон Галустян.

"Эти выборы могут побить рекорд по числу международных наблюдателей. Впервые к нам приедут депутаты бундестага, наблюдатели из Китайской народной республики, ряд коллег из стран Европы. Сейчас к нам приезжают депутаты Европарламента. Это очень важно с точки зрения доведения правды об Абхазии", - отметил собеседник агентства.

Галустян пояснил, что привлечение европейских и китайских международных наблюдателей на предстоящие выборы стало итогом работы недавно созданного международного парламентского движения "Лига друзей Абхазии".

Кроме того, по словам вице-спикера, уже 22 августа в Абхазию начнут прибывать "представители дружественных стран".

"Свое участие в наблюдении за ходом голосования подтвердили депутаты Госдумы, члены Совета Федерации... ДНР, ЛНР, Южной Осетии, Крыма", - сказал вице-спикер, отметив, что делегацию Госдумы возглавляет "большой друг" Абхазии Константин Затулин.