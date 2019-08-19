В КБР поддержали рекомендацию ограничить использование телефонов в школах

Ранее Минпросвещения РФ рекомендовало региональным властям рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта и по итогам опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения России, Рособрнадзором и Роспотребнадзором. При необходимости и возможности школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесса.

Отмечается, что речь идет именно об ограничении использования обучающимися устройств мобильной связи во время учебного процесса, то есть во время уроков. "При этом министерство не против того, чтобы с целью безопасности и своевременной связи с родителями школьники могли использовать мобильные телефоны на переменах", - уточнили в пресс-службе.