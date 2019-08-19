В КБР поддержали рекомендацию ограничить использование телефонов в школах

НАЛЬЧИК, 19 авг – РИА Новости. Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии поддерживает рекомендацию Минпросвещения РФ об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее Минпросвещения РФ рекомендовало региональным властям рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта и по итогам опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения России, Рособрнадзором и Роспотребнадзором. При необходимости и возможности школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесса.
"Минпросвещения КБР поддерживает данную инициативу. Такое ограничение направлено на профилактику возможного вреда здоровью школьников и повышение эффективности образовательного процесса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет именно об ограничении использования обучающимися устройств мобильной связи во время учебного процесса, то есть во время уроков. "При этом министерство не против того, чтобы с целью безопасности и своевременной связи с родителями школьники могли использовать мобильные телефоны на переменах", - уточнили в пресс-службе.