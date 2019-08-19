В Узбекистане мужчина подал на развод из-за подаренной на свадьбу одежды

Телеканал показал сюжет о проблемах семьи и брака, а также о причинах разводов среди молодежи в Навоийской области Узбекистана. В частности, молодой человек пожаловался, что ему пришлось подать на развод из-за того, что родители жены на свадьбу подарили ему "плохую одежду". По местным традициям новобрачным на свадьбу родители жениха и невесты дарят сарпо (приданое): мужчинам, как правило, одежду и обувь, женщинам — посуду, домашний текстиль.