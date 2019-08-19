В Узбекистане мужчина подал на развод из-за подаренной на свадьбу одежды

ТАШКЕНТ, 19 авг — РИА Новости. Молодые супруги развелись сразу после свадьбы в Узбекистане — мужу не понравилась одежда местного производства, подаренная родителями невесты, сообщает в понедельник телеканал "Ешлар" ("Молодежный").
Телеканал показал сюжет о проблемах семьи и брака, а также о причинах разводов среди молодежи в Навоийской области Узбекистана. В частности, молодой человек пожаловался, что ему пришлось подать на развод из-за того, что родители жены на свадьбу подарили ему "плохую одежду". По местным традициям новобрачным на свадьбу родители жениха и невесты дарят сарпо (приданое): мужчинам, как правило, одежду и обувь, женщинам — посуду, домашний текстиль.
"Я думал, что мне подарят турецкую одежду. Но мне принесли какие-то ненужные вещи местного производства", — сказал мужчина в интервью телеканалу.
Он посетовал, что его друзьям на свадьбу подарили турецкую качественную одежду и обувь. "Братья и родители (невесты. — Прим. ред.) работают в хороших местах. Я подумал, что мне тоже подарят такие вещи", — добавил огорченный молодой человек. В свою очередь, он умолчал, понравились ли его подарки теперь уже бывшей жене.