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РИА Новости

В Узбекистане мужчина подал на развод из-за подаренной на свадьбу одежды

12:56 19.08.2019 (обновлено: 21:58 19.08.2019)
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© Fotolia / goamiДевушка с обручальным кольцом
Девушка с обручальным кольцом
© Fotolia / goami
ТАШКЕНТ, 19 авг — РИА Новости. Молодые супруги развелись сразу после свадьбы в Узбекистане — мужу не понравилась одежда местного производства, подаренная родителями невесты, сообщает в понедельник телеканал "Ешлар" ("Молодежный").
Телеканал показал сюжет о проблемах семьи и брака, а также о причинах разводов среди молодежи в Навоийской области Узбекистана. В частности, молодой человек пожаловался, что ему пришлось подать на развод из-за того, что родители жены на свадьбу подарили ему "плохую одежду". По местным традициям новобрачным на свадьбу родители жениха и невесты дарят сарпо (приданое): мужчинам, как правило, одежду и обувь, женщинам — посуду, домашний текстиль.

"Я думал, что мне подарят турецкую одежду. Но мне принесли какие-то ненужные вещи местного производства", — сказал мужчина в интервью телеканалу.

Он посетовал, что его друзьям на свадьбу подарили турецкую качественную одежду и обувь. "Братья и родители (невесты. — Прим. ред.) работают в хороших местах. Я подумал, что мне тоже подарят такие вещи", — добавил огорченный молодой человек. В свою очередь, он умолчал, понравились ли его подарки теперь уже бывшей жене.
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