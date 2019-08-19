Патриарх Кирилл на Яблочный спас совершил литургию в Петербурге

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник, в один из 12-ти главных церковных праздников - Преображения Господня, возглавил служение Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

Предстоятель Русской православной церкви прибыл в северную столицу в воскресенье. В этом году отмечается 265-летие со дня освящения Спасо-Преображенского собора. Прямую трансляцию патриаршего богослужения ведет телеканал "Союз".

По информации патриаршей пресс-службы, по прибытии в Петербург предстоятель РПЦ также побывал на Большеохтинском кладбище города, где совершил литию на месте погребения своих родителей - протоиерея Михаила и Раисы Владимировны Гундяевых. После этого патриарх посетил Александро-Невскую лавру.

Праздник Преображения Господня установлен в память о евангельском событии – преображении Иисуса Христа на горе Фавор, куда он поднялся со своими ближайшими учениками Петром, Иаковом и Иоанном. Согласно Евангелию, взойдя на верх горы, Спаситель начал молиться, и во время молитвы "просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет". При этом был голос от Бога Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный". В это же время явились два величайших ветхозаветных пророка Моисей и Илия и беседовали с Иисусом Христом о последних днях его земной жизни, которые ему предстояло скоро окончить в Иерусалиме.