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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл на Яблочный спас совершил литургию в Петербурге

12:53 19.08.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник, в один из 12-ти главных церковных праздников - Преображения Господня, возглавил служение Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.
Предстоятель Русской православной церкви прибыл в северную столицу в воскресенье. В этом году отмечается 265-летие со дня освящения Спасо-Преображенского собора. Прямую трансляцию патриаршего богослужения ведет телеканал "Союз".
Казанский собор в Санкт-Петербурге
18 августа, 20:59Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл рассказал о преображении петербургского Казанского собора
По информации патриаршей пресс-службы, по прибытии в Петербург предстоятель РПЦ также побывал на Большеохтинском кладбище города, где совершил литию на месте погребения своих родителей - протоиерея Михаила и Раисы Владимировны Гундяевых. После этого патриарх посетил Александро-Невскую лавру.
Праздник Преображения Господня установлен в память о евангельском событии – преображении Иисуса Христа на горе Фавор, куда он поднялся со своими ближайшими учениками Петром, Иаковом и Иоанном. Согласно Евангелию, взойдя на верх горы, Спаситель начал молиться, и во время молитвы "просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет". При этом был голос от Бога Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный". В это же время явились два величайших ветхозаветных пророка Моисей и Илия и беседовали с Иисусом Христом о последних днях его земной жизни, которые ему предстояло скоро окончить в Иерусалиме.
Пластиковая посуда
Вчера, 08:00Религия и мировоззрение
Яблочный Спас. Что делать с освященными фруктами
Торжества в честь праздника Преображения Господня были установлены в православной церкви в IV веке, после того как святая равноапостольная царица Елена построила храм на месте Преображения Иисуса Христа на горе Фавор. В народе этот праздник называется также Яблочным спасом – по традиции в этот день после совершения Божественной литургии в храмах происходит освящение яблок и других плодов.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Санкт-Петербургрелигия
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