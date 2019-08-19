В Совфеде назвали публикацию о российских военных под Иловайском фейком

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич назвал фейком якобы найденные британскими исследователями свидетельства участия военных РФ в боях под Иловайском в августе 2014 года, отметив, что публикация - это предостережение президенту Украины Владимиру Зеленскому от сближения с Россией.
Издание The Guardian в воскресенье опубликовало материал британской исследовательской группы Forensic Architecture, якобы собравшей "доказательства участия" российских военных в боях под Иловайском.
Вчера, 08:48Сказано в эфире - Радио SputnikВоенный эксперт оценил "доказательства" участия РФ в боях под ИловайскомВ Британии утверждают, что нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском в августе 2014 года. В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин прокомментировал эти утверждения.
"Очередная фейковая новость, имеющая в данном случае вполне конкретного адресата. Думаю, что публикация в The Gardian предназначена только для одного человека – история знает подобные примеры – для президента Украины Владимира Зеленского. Судя по всему, определенные силы на Западе решили на всякий случай предостеречь его от каких-либо шагов в сторону России. Для этого используется даже откровенный подлог", - написал Клинцевич на своей странице в Facebook.
В конце августа 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где понесли серьезные потери. Военная прокуратура возбудила дело по статье "халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий". По данным Генпрокуратуры Украины, в "иловайском котле" погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения разной степени тяжести, 300 попали в плен, а потери украинской армии в вооружениях и военной технике составили 300 миллионов гривен (11,6 миллиона долларов). В январе-феврале 2015 года эпицентром противостояния в Донбассе стал город Дебальцево, где украинские силовики оказались в окружении ополченцев. "Дебальцевский котел" стал ареной жестоких боев.