СМИ: "Однажды… в Голливуде" может стать самым кассовым фильмом Тарантино

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. "Однажды… в Голливуде" приближается к 200 миллионам долларов кассовых сборов в мировом прокате, . "Однажды… в Голливуде" приближается к 200 миллионам долларов кассовых сборов в мировом прокате, сообщает Hollywood Reporter.

В итоге фильм может добиться таких же результатов, как "Джанго" (425, 4 миллиона долларов) или даже обойти самую успешную на сегодняшний день картину режиссера. Пока "Однажды… в Голливуде" заработал 180,2 миллиона долларов.

"Потенциально он может оказаться рекордной лентой Тарантино по объемам сборов", - сообщил изданию Пол Дергарабедиан из агентства Comscore, которое занимается анализом аудитории и рекламной аналитикой.

Аналитики считают, что последний фильм Тарантино в конечном итоге получит от 375 до 400 миллионов долларов, что больше, чем "Криминальное чтиво" (212 миллионов) и "Бесславные ублюдки" (316,9 миллионов).