СМИ: "Однажды… в Голливуде" может стать самым кассовым фильмом Тарантино

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. "Однажды… в Голливуде" приближается к 200 миллионам долларов кассовых сборов в мировом прокате, сообщает Hollywood Reporter.
В итоге фильм может добиться таких же результатов, как "Джанго" (425, 4 миллиона долларов) или даже обойти самую успешную на сегодняшний день картину режиссера. Пока "Однажды… в Голливуде" заработал 180,2 миллиона долларов.
"Потенциально он может оказаться рекордной лентой Тарантино по объемам сборов", - сообщил изданию Пол Дергарабедиан из агентства Comscore, которое занимается анализом аудитории и рекламной аналитикой.
Аналитики считают, что последний фильм Тарантино в конечном итоге получит от 375 до 400 миллионов долларов, что больше, чем "Криминальное чтиво" (212 миллионов) и "Бесславные ублюдки" (316,9 миллионов).
"Однажды… в Голливуде" - самый доступный и развлекательный из всех проектов Тарантино. Если принять во внимание звездный состав, активную маркетинговую кампанию и положительные отзывы критиков и зрителей, неудивительно, что он станет мировым хитом.