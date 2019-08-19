В Саратове столкнулись автобус и пять легковушек

САРАТОВ, 19 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. В центре Саратова столкнулись автобус и пять легковых автомобилей, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.
По данным ГИБДД, авария произошла около полудня по местному времени. Автобус № 11 после столкновения с легковушкой Datsun протаранил припаркованные автомобили.
"По предварительной информации, госпитализировано не менее трех человек", — сообщили в областной службе спасения.
В свою очередь, в областном Минздраве заявили о девяти пострадавших, четыре из которых направили в городские больницы.
"Тяжелых среди пострадавших нет", — пояснила собеседница агентства.
ГИБДД проводит проверку.