В Казахстане четыре жителя села заболели сибирской язвой

АЛМА-АТА, 19 авг – РИА Новости. Лабораторные исследования подтвердили диагноз "сибирская язва" у четырех жителей села Ольгинка Акмолинской области Казахстана (на севере страны), сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее министерство сельского хозяйства республики сообщило, что в селе Ольгинка из-за подозрения на вспышку сибирской язвы введен карантин. С симптомами заболевания были госпитализированы пять местных жителей.
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"На сегодняшний день зарегистрированы пять подозрительных случаев по сибирской язве, из них лабораторно подтверждено четыре. Причинами заражения явилось вынужденный забой крупного рогатого скота (коровы) без ветеринарного освидетельствования на личном подворье", - говорится в сообщении Минздрава.
В очаге организованы противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия, направленные на выявление и вакцинацию контактных лиц. Согласно пресс-релизу, ситуация находится на контроле комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения.