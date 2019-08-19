В Казахстане четыре жителя села заболели сибирской язвой

АЛМА-АТА, 19 авг – РИА Новости. Лабораторные исследования подтвердили диагноз "сибирская язва" у четырех жителей села Ольгинка Акмолинской области Казахстана (на севере страны), сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ранее министерство сельского хозяйства республики сообщило, что в селе Ольгинка из-за подозрения на вспышку сибирской язвы введен карантин. С симптомами заболевания были госпитализированы пять местных жителей.

"На сегодняшний день зарегистрированы пять подозрительных случаев по сибирской язве, из них лабораторно подтверждено четыре. Причинами заражения явилось вынужденный забой крупного рогатого скота (коровы) без ветеринарного освидетельствования на личном подворье", - говорится в сообщении Минздрава.