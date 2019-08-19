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РИА Новости

Эксперт назвал полеты МиГ-31 в стратосфере рутиной

11:00 19.08.2019
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© Фото : Минобороны РФ/Сергей/КоноваловВысотный истребитель-перехватчик МиГ-31
Высотный истребитель-перехватчик МиГ-31
© Фото : Минобороны РФ/Сергей/Коновалов
Высотный истребитель-перехватчик МиГ-31. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские истребители МиГ-31 способны летать на предельных высотах в стратосфере, при этом такие полеты уже давно являются рутинной частью боевой подготовки, заявил в понедельник РИА Новости член экспертного совета при коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.
Ранее телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов в стратосфере истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
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Полет осуществлялся на высоте более 20 тысяч метров со скоростью 2500 километров в час. Экипаж вел поиск условного противника без привлечения наземных средство ПВО.
"Лётчики МиГ-31БМ провели учения на практическом потолке полёта, то есть где-то на высоте 20 километров. Это очень высокий показатель – лишь несколько самолётов в мире способны летать в стратосфере. Что радует, этот учебный бой для наших ВКС является рутинным эпизодом боевой подготовки", - сказал Мураховский.
Эксперт отметил, что помимо МиГ-31, летать на таких высотах могут лишь американские сверхзвуковые самолёты-разведчики SR-71Blackbird и U-2. Собеседник агентства подчеркнул, что это – предел для самолётов и вряд ли следующее поколение российских истребителей-перехватчиков сможет преодолеть плотность воздуха, чтобы летать ещё выше.
В то же время Мураховский подчеркнул, что маневры в стратосфере не могут считаться "полётом в ближнем космосе".
"Речь идёт не о ближнем космосе, а о стратосфере – граница космоса по линии Кармана (высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом – ред) 100 километров, вот всё что выше 100 километров - это уже ближний космос", - пояснил эксперт.
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Виктор МураховскийВоздушно-космические силы РоссииМиГ-31РоссияБезопасность
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