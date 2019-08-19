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РИА Новости

Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

06:41 19.08.2019 (обновлено: 07:36 19.08.2019)
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
На кадрах, снятых из кабины пилота, видны взлет, набор высоты, а также полет в стратосфере. Летчики отработали элементы перехвата "нарушителя" воздушного пространства России.
"Впервые в воздушном бое на практическом потолке приняли участие новые модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ", - отметили в пресс-службе Восточного военного округа.
Полет осуществлялся на высоте более 20 тысяч метров со скоростью 2500 километров в час. Экипаж вел поиск условного противника без привлечения наземных средство ПВО.
МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех.
МиГ-31БМ – модернизированная версия самолета, получившая новую систему управления вооружением и более современный радиолокатор.
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Дальний ВостокМиГ-31РоссияВМФ РФБезопасность
Популярные комментарии
Я рад, что вы с отличием окончили курсы по поиску в википедии, но процитированная вами простыня ничего не доказывает. 20 км - НЕ ближний космос и точка.
19 августа, 07:05
Naum Vygodsky
13100014
Я разве с вами спорю? С чего вы так решили? Мною всего-навсего предоставлена кое-какая информация о повысотном строении атмосферы Земли. Теперь же, во-первых, я ещё и рад, что вы имеете такой уровень знаний. Не каждому это дано. Во-вторых, википедия здесь и близко не валялась. А в-третьих, и надеюсь вы это понимаете, такого научного термина, как "ближний космос" - не существует. Чёткой границы между небом и космосом нет. Но официально в авиации и космонавтике считается, что высота в 118 километров над уровнем моря уже является границей космоса. Ну, и в заключение - в новости чётко написано: "полёт проходил в стратосфере". Слова про "ближний космос" - это уже творчество журналиста. Ко мне какие претензии?
19 августа, 07:44
Владимир Белогорский
1700000
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