Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Телеканал " Телеканал " Звезда " опубликовал видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.

На кадрах, снятых из кабины пилота, видны взлет, набор высоты, а также полет в стратосфере. Летчики отработали элементы перехвата "нарушителя" воздушного пространства России.

"Впервые в воздушном бое на практическом потолке приняли участие новые модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ", - отметили в пресс-службе Восточного военного округа.

Полет осуществлялся на высоте более 20 тысяч метров со скоростью 2500 километров в час. Экипаж вел поиск условного противника без привлечения наземных средство ПВО.

МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех.