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РИА Новости

В Подмосковье появилось самое большое граффити с Гагариным

10:37 19.08.2019
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© Фото : Администрация Одинцовского городского округа Московской областиГраффити с Юрием Гагариным на фасаде дома №2 по улице Кутузовская в районе "Новая Трехгорка"
Граффити с Юрием Гагариным на фасаде дома №2 по улице Кутузовская в районе Новая Трехгорка
© Фото : Администрация Одинцовского городского округа Московской области
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Самое большое граффити Юрия Гагарина в России высотой 60 метров нарисовал итальянский художник на стене многоэтажного дома в одном из районов подмосковного Одинцово, сообщила администрация Одинцовского городского округа.
"На фасаде дома №25 по улице Кутузовская в рамках фестиваля "Urban Morphogenesis" появился портрет человека, который прославил нашу страну на весь мир - Героя Советского Союза Юрия Гагарина. Высота граффити составляет 60 метров — это самое большое портретное изображение легендарного летчика-космонавта в России", — сообщил глава городского округа Андрей Иванов, слова которого приводятся на сайте администрации.
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Власти уточнили, что автор портрета космонавта - итальянский художник Йорит Агоч, который имеет богатый опыт в изобразительном искусстве и часто рисовал многих великих людей.
"Я создавал портреты уже многих знаменитых людей. Но Юрий Гагарин и вообще русский человек — для меня новая тема. Его история невероятно вдохновляет. Гагарин вырос в обычной советской семье, ходил в обычную школу. Но стал примером для миллионов людей", - отметил Агоч.
Ранее сообщалось, что в рамках международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis уличные художники из 26 стран расписывают фасады зданий в поселке Новая Трехгорка Одинцовского района, по окончании работ микрорайон образует музей под открытым небом, который будет представлен в сентябре, сообщил куратор фестиваля, президент Фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Левочкин. Уточняется, что на данный момент завершены порядка 10 работ.
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Юрий Гагарин (космонавт)Московская областьРоссия
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