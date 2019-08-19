В Подмосковье появилось самое большое граффити с Гагариным

Граффити с Юрием Гагариным на фасаде дома №2 по улице Кутузовская в районе "Новая Трехгорка"

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Самое большое граффити Юрия Гагарина в России высотой 60 метров нарисовал итальянский художник на стене многоэтажного дома в одном из районов подмосковного Одинцово, сообщила администрация Одинцовского городского округа.

"На фасаде дома №25 по улице Кутузовская в рамках фестиваля "Urban Morphogenesis" появился портрет человека, который прославил нашу страну на весь мир - Героя Советского Союза Юрия Гагарина. Высота граффити составляет 60 метров — это самое большое портретное изображение легендарного летчика-космонавта в России", — сообщил глава городского округа Андрей Иванов, слова которого приводятся на сайте администрации.

Власти уточнили, что автор портрета космонавта - итальянский художник Йорит Агоч, который имеет богатый опыт в изобразительном искусстве и часто рисовал многих великих людей.

"Я создавал портреты уже многих знаменитых людей. Но Юрий Гагарин и вообще русский человек — для меня новая тема. Его история невероятно вдохновляет. Гагарин вырос в обычной советской семье, ходил в обычную школу. Но стал примером для миллионов людей", - отметил Агоч.