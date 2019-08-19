Трагических событий августа 1991 года можно было избежать, считает Зюганов

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя годовщину путча августа 1991 года, заявил, что тех трагических событий можно было избежать, в частности компартия делала все для этого, у нее просто не хватило времени для организации своих действий.

Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.

Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении СССР. "За" тогда высказались 76,4% принявших участие в голосовании. На основе итогов референдума весной-летом 1991 года был разработан проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года, вошедшего в историю как августовский путч.

"Можно было, и мы пытались", - заявил РИА Новости Зюганов, отвечая на вопрос, можно было ли избежать событий августа 1991 года.

"Мы воссоздали компартию РСФСР. Михаил Горбачев, Александр Яковлев дико сопротивлялись этому, но мы воссоздали. Но если бы мы это сделали на год раньше и укрепились бы, то не дали бы Горбачеву разрушить союз, не дали бы Борису Ельцину провести госпереворот. Не хватило одного года для усиления организованности структуры", - добавил политик.

Зюганов отметил, что страна в то время нуждалась в реформах, однако власти этого не понимали и продолжали уничтожение всех систем управления.

"Они ломали руль государственного корабля по имени СССР. Ломали беспощадно, потому что рулевым управлением была КПСС. Это была не просто партия, это была система организации, управления, контроля и обеспечения всей жизни страны, все равно, что из человека вынимать нервную систему вместе с позвоночником", - подчеркнул он.

Также в беседе с РИА Новости лидер компартии выразил мнение, что многие беды России "выросли из того трагического августа 1991 года". Он, в частности, упомянул конфликты на Кавказе, в Карабахе, Приднестровье.