Отключение энергоблока на Белоярской АЭС не отразилось на потребителях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Отключение энергоблока №4 Белоярской атомной электростанции (БАЭС) не отразилось на энергоснабжении потребителей, сообщили РИА Новости в управлении информации и общественных связей предприятия.

Энергоблок №4 Белоярской АЭС в Свердловской области с уникальным реактором на быстрых нейтронах БН-800 утром в воскресенье второй раз за чуть более чем месяц был остановлен автоматикой. Причиной отключения энергоблока послужило ложное срабатывание одной из защитных систем.

"Отключение энергоблока не отразилось на энергоснабжении потребителей. Единая энергосистема, (идет) перераспределение потоков", – сказал собеседник агентства.

По его словам, возобновление работы энергоблока планируется в ближайшее время, точную дату представитель предприятия указать не смог.

Предыдущая внеплановая остановка блока №4 БАЭС произошла 12 июля нынешнего года. Тогда причиной остановки было названо изменение характеристик конденсатора, встроенного в выключатель турбогенератора. Отклонений от пределов и условий безопасной̆ эксплуатации не было.