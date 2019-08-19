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РИА Новости
Ядерные технологии

Отключение энергоблока на Белоярской АЭС не отразилось на потребителях

09:55 19.08.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБелоярская АЭС в Свердловской области
Белоярская АЭС в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Белоярская АЭС в Свердловской области. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Отключение энергоблока №4 Белоярской атомной электростанции (БАЭС) не отразилось на энергоснабжении потребителей, сообщили РИА Новости в управлении информации и общественных связей предприятия.
Энергоблок №4 Белоярской АЭС в Свердловской области с уникальным реактором на быстрых нейтронах БН-800 утром в воскресенье второй раз за чуть более чем месяц был остановлен автоматикой. Причиной отключения энергоблока послужило ложное срабатывание одной из защитных систем.
Центральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской атомной электростанции
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Четвертый энергоблок Белоярской АЭС отключился из-за ошибки одной из систем
"Отключение энергоблока не отразилось на энергоснабжении потребителей. Единая энергосистема, (идет) перераспределение потоков", – сказал собеседник агентства.
По его словам, возобновление работы энергоблока планируется в ближайшее время, точную дату представитель предприятия указать не смог.
Предыдущая внеплановая остановка блока №4 БАЭС произошла 12 июля нынешнего года. Тогда причиной остановки было названо изменение характеристик конденсатора, встроенного в выключатель турбогенератора. Отклонений от пределов и условий безопасной̆ эксплуатации не было.
Энергоблок №4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 с жидкометаллическим теплоносителем, натрием начал работу в конце 2015 года. Он необходим для отработки ряда технологий для развития атомной энергетики на основе так называемого замкнутого ядерного топливного цикла. В таком цикле за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего" существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов.
Центральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской атомной электростанции
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Ядерные технологииСвердловская областьЕкатеринбург
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