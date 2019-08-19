Топилин связал сокращение числа "неженских" профессий с модернизацией жизни

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин считает, что скорость сокращения числа работ, недоступных для женщин, говорит о нарастающей скорости модернизации жизни.

Топилин стал автором колонки на сайте ria.ru в рамках проекта пресс-службы правительства и МИА "Россия сегодня" - "Правительство онлайн". Старт проекту, написав первую колонку, дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Сама скорость, с которой по историческим меркам в несколько раз сократилось число работ, ограничивающих труд женщин, говорит о нарастающей скорости модернизации нашей жизни", - написал Топилин.

По его словам, к пересмотру перечня работ, где ограничивается применение женского труда, привело появление новых профессий, а также изменение функционала и условий труда прежних.

"По понятным причинам — незачем ограничивать допуск женщин, например, к работе, которая в 1999 году выполнялась исключительно вручную со значительным напряжением сил, а в 2019 году сводится к управлению, зачастую дистанционному, техникой", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что глава Минтруда подписал приказ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Перечень содержит 100 позиций. Он вступит в силу 1 января 2021 года.

Новым приказом снимаются ограничения для женщин на такие профессии и виды работ, как член палубной команды судна, например, боцман, шкипер, матрос, за исключением работ в машинном отделении. Также женщины смогут работать машинистами электропоездов, скоростных и высокоскоростных поездов, выполнять верхолазные работы на высоте свыше 10 метров.