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РИА Новости

Топилин связал сокращение числа "неженских" профессий с модернизацией жизни

09:43 19.08.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин считает, что скорость сокращения числа работ, недоступных для женщин, говорит о нарастающей скорости модернизации жизни.
Топилин стал автором колонки на сайте ria.ru в рамках проекта пресс-службы правительства и МИА "Россия сегодня" - "Правительство онлайн". Старт проекту, написав первую колонку, дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Сама скорость, с которой по историческим меркам в несколько раз сократилось число работ, ограничивающих труд женщин, говорит о нарастающей скорости модернизации нашей жизни", - написал Топилин.
По его словам, к пересмотру перечня работ, где ограничивается применение женского труда, привело появление новых профессий, а также изменение функционала и условий труда прежних.
"По понятным причинам — незачем ограничивать допуск женщин, например, к работе, которая в 1999 году выполнялась исключительно вручную со значительным напряжением сил, а в 2019 году сводится к управлению, зачастую дистанционному, техникой", - добавил министр.
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Ранее сообщалось, что глава Минтруда подписал приказ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Перечень содержит 100 позиций. Он вступит в силу 1 января 2021 года.
Новым приказом снимаются ограничения для женщин на такие профессии и виды работ, как член палубной команды судна, например, боцман, шкипер, матрос, за исключением работ в машинном отделении. Также женщины смогут работать машинистами электропоездов, скоростных и высокоскоростных поездов, выполнять верхолазные работы на высоте свыше 10 метров.
Ограничения также сняты с работы водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники, таких как грузовик с прицепом, трактор, самосвал, КамАЗ. Исключение составляет работа машиниста строительной техники.
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин
Вчера, 08:00Правительство онлайн
Максим Топилин: "профессии не для женщин" уходят в прошлое
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