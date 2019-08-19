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РИА Новости
Правительство онлайн

Максим Топилин: "профессии не для женщин" уходят в прошлое

08:00 19.08.2019 (обновлено: 08:16 19.08.2019)
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© предоставлено пресс-службой Министерства труда и социальной защитыМинистр труда и социальной защиты России Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин
© предоставлено пресс-службой Министерства труда и социальной защиты
Через год с небольшим — 1 января 2021 года — женщины России окажутся не только в новом десятилетии, но и в новой эпохе. В этот день вступит в силу приказ Минтруда России о сокращении более чем в четыре раза перечня работ, где ограничен их труд.
Действующий сегодня список содержит 456 наименований и носит название "Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин".

Стоит отметить: в нем отсутствуют ограничения по труду женщин на должностях руководителей, специалистов во всех видах экономической деятельности, таких как директор, управляющий, главный инженер и так далее.

Действие перечня также не распространяется на женский труд в фармацевтической промышленности, медицинских организациях, научно-исследовательских лабораториях, организациях по оказанию бытовых услуг.
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Кроме того, "старый" перечень вовсе не устанавливает абсолютного запрета на труд женщин. Он лишь ограничивает его применение при наличии вредных или опасных условий труда на рабочих местах. То есть допускать женщин на работы, указанные в перечне, работодатели могут, но — "при условии создания безопасных условий, подтвержденных результатами специальной оценки условий труда и положительным заключением государственной экспертизы".
Но на практике, разумеется, ради допуска женщин на предприятия далеко не все руководители стали бы утруждать себя (без совсем уж крайней необходимости) созданием безопасных условий труда для прекрасного пола.
Вследствие этого большое количество вакансий было для женщин до сих пор если не закрыто совершенно, то по меньшей мере труднодостижимо.
Тут надо сделать важное уточнение. Документ этот, действующий поныне, был утвержден в конце прошлого века — Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 162. Этот список опирался, что логично, на опыт XX столетия, то есть на уровень автоматизации и технологий, характер производств и уровень безопасности труда, который мог быть обеспечен тогда средствами, которые были доступны в России в конце 1990-х годов.

Однако в России за прошедшие два десятилетия изменилось очень многое. Речь не только об обычных условиях жизни, но и об условиях труда. Почти любой из нас, вспомнив, в каких условиях и с какой техникой он работал в 2000 году, может оценить гигантские перемены, случившиеся за это относительно небольшое время.

Такие же (а порой даже большие) изменения затронули и сферу труда. Появились новые профессии. Некоторые специальности, напротив, исчезли, а многие из оставшихся сегодня уже мало похожи по своему функционалу и условиям труда на себя прежних.
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Все это привело к необходимости пересмотра и актуализации списка "неженских" работ. По понятным причинам — незачем ограничивать допуск женщин, например, к работе, которая в 1999 году выполнялась исключительно вручную со значительным напряжением сил, а в 2019 году сводится к управлению, зачастую дистанционному, техникой.
Новый перечень производств, работ и должностей, на которых ограничивается труд женщин, в первую очередь учитывает факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщины и влияющие на здоровье ее будущих детей.

По итогам проведенной актуализации действующие требования перечня сокращены более чем в четыре раза: вместо 456 пунктов с ограничениями приказом Минтруда России утверждено всего 100 таких позиций.

Так, например, снимаются ограничения для женщин на такие профессии и работы, как:
• водитель большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники, таких как грузовик с прицепом, трактор, КамАЗ и прочая. Исключение составляет (отметим — это пока, до прихода очередного поколения новых технологий) работа машиниста строительной техники (бульдозер, экскаватор, автогрейдер);
• член палубной команды судна (боцман, шкипер, матрос), за исключением работ в машинном отделении судна;
• машинист электропоезда (электрички), скоростных и высокоскоростных поездов ("Ласточка", "Сапсан" и другие);
• верхолазные работы на высоте свыше десяти метров.
По информации, полученной Минтрудом России при подготовке приказа от отраслевых объединений работодателей и профсоюзов, наибольший интерес у женщин вызывают профессии в морском и речном судоходстве, автомобильном и железнодорожном транспорте, в гражданской авиации и сельском хозяйстве.
К сказанному остается добавить, что сама скорость, с которой по историческим меркам в несколько раз сократилось число работ, ограничивающих труд женщин, говорит о нарастающей скорости модернизации нашей жизни.
И позволяет сделать прогноз. Уже скоро — с высокой долей вероятности, при нашей жизни — понятие "неженского дела" хотя и не станет архаизмом и экзотикой, но уж точно будет определяться не "доступностью или недоступностью" для них работы, а выбором и предпочтениями самих женщин.
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