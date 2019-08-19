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РИА Новости

Топилин: перечень "неженских" работ связан с заботой о будущих поколениях

09:41 19.08.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава министерства труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что новый список работ, ограничивающих применение труда женщин, основывается на факторах, опасных для репродуктивного здоровья и влияющих на будущее поколение.
Топилин стал автором колонки на сайте ria.ru в рамках проекта пресс-службы правительства и МИА "Россия сегодня" - "Правительство онлайн". Старт проекту, написав первую колонку, дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Новый перечень производств, работ и должностей, на которых ограничивается труд женщин, в первую очередь учитывает факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщины и влияющие на здоровье ее будущих детей", - написал Топилин.
Он отметил, что актуализация списка позволила сократить его более чем в четыре раза – с 456 пунктов с ограничениями до 100 позиций.
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Ранее сообщалось, что глава Минтруда подписал приказ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Он вступит в силу 1 января 2021 года.
По словам Топилина, новым приказом, в частности, снимаются ограничения для женщин на такие профессии и виды работ, как боцман, шкипер, матрос, за исключением работ в машинном отделении. Также женщины смогут работать машинистами электропоездов, скоростных и высокоскоростных поездов, выполнять верхолазные работы на высоте свыше 10 метров.
Ограничения также сняты с работы водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники, таких как грузовик с прицепом, трактор, самосвал, КамАЗ. Исключение, по крайней мере, до прихода очередного поколения новых технологий, составляет работа машиниста строительной техники, добавил Топилин.
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