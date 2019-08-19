Топилин: перечень "неженских" работ связан с заботой о будущих поколениях

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава министерства труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что новый список работ, ограничивающих применение труда женщин, основывается на факторах, опасных для репродуктивного здоровья и влияющих на будущее поколение.

Топилин стал автором колонки на сайте ria.ru в рамках проекта пресс-службы правительства и МИА "Россия сегодня" - "Правительство онлайн". Старт проекту, написав первую колонку, дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Новый перечень производств, работ и должностей, на которых ограничивается труд женщин, в первую очередь учитывает факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщины и влияющие на здоровье ее будущих детей", - написал Топилин.

Он отметил, что актуализация списка позволила сократить его более чем в четыре раза – с 456 пунктов с ограничениями до 100 позиций.

Ранее сообщалось, что глава Минтруда подписал приказ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Он вступит в силу 1 января 2021 года.

По словам Топилина, новым приказом, в частности, снимаются ограничения для женщин на такие профессии и виды работ, как боцман, шкипер, матрос, за исключением работ в машинном отделении. Также женщины смогут работать машинистами электропоездов, скоростных и высокоскоростных поездов, выполнять верхолазные работы на высоте свыше 10 метров.