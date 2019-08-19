СМИ: Трутнев предложил допустить иностранцев на арктический шельф

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил допустить к работе на арктическом шельфе РФ иностранные и частные компании по норвежской модели, сообщает Вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил допустить к работе на арктическом шельфе РФ иностранные и частные компании по норвежской модели, сообщает РБК

"С 2012 года, когда право на доступ к шельфу получили только госкомпании с пятилетним опытом работы (под это определение попали "Газпром" и "Роснефть"), правительство выдало 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа, обязав компании пробурить 86 скважин за 20 лет. Но за семь с половиной лет, к лету 2019 года, было пробурено только пять скважин и первоначальные сроки освоения шельфа "сорваны", - пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с письмом вице-премьера на имя президента России.

По данным издания, причиной такого медленного развития проектов на шельфе Трутнев называет отсутствие конкуренции. В итоге вице-премьер предлагает допустить на нераспределенные участки шельфа иностранных и российских инвесторов в консорциуме со специально созданной для этого госкомпанией-оператором. Таким образом РФ получит не только прирост запасов нефти и газа, но и активизирует другие отрасли промышленности - от судостроения до геологоразведки, пересказали собеседники РБК предложения вице-премьера.

Так, вице-премьер считает необходимым внедрить в России самую передовую модель работы на шельфе - норвежскую, которая предполагает, что у местной госкомпании остается 30% в подобных проектах, а остальные доли могут получить частные компании и иностранцы.

Госкомпании, уже владеющие лицензиями в Арктике ("Роснефть", "Газпром" и "Газпром нефть"), по мнению Трутнева, должны заключить с правительством обязывающие инвестиционные соглашения до 2022 года по разработке шельфа. В случае отсутствия у этих компаний планов по запуску проектов вице-премьер предлагает обязать их возвращать лицензии в Роснедра.