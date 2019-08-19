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РИА Новости

СМИ: Трутнев предложил допустить иностранцев на арктический шельф

09:39 19.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил допустить к работе на арктическом шельфе РФ иностранные и частные компании по норвежской модели, сообщает РБК.
"С 2012 года, когда право на доступ к шельфу получили только госкомпании с пятилетним опытом работы (под это определение попали "Газпром" и "Роснефть"), правительство выдало 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа, обязав компании пробурить 86 скважин за 20 лет. Но за семь с половиной лет, к лету 2019 года, было пробурено только пять скважин и первоначальные сроки освоения шельфа "сорваны", - пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с письмом вице-премьера на имя президента России.
По данным издания, причиной такого медленного развития проектов на шельфе Трутнев называет отсутствие конкуренции. В итоге вице-премьер предлагает допустить на нераспределенные участки шельфа иностранных и российских инвесторов в консорциуме со специально созданной для этого госкомпанией-оператором. Таким образом РФ получит не только прирост запасов нефти и газа, но и активизирует другие отрасли промышленности - от судостроения до геологоразведки, пересказали собеседники РБК предложения вице-премьера.
Так, вице-премьер считает необходимым внедрить в России самую передовую модель работы на шельфе - норвежскую, которая предполагает, что у местной госкомпании остается 30% в подобных проектах, а остальные доли могут получить частные компании и иностранцы.
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Госкомпании, уже владеющие лицензиями в Арктике ("Роснефть", "Газпром" и "Газпром нефть"), по мнению Трутнева, должны заключить с правительством обязывающие инвестиционные соглашения до 2022 года по разработке шельфа. В случае отсутствия у этих компаний планов по запуску проектов вице-премьер предлагает обязать их возвращать лицензии в Роснедра.
Кроме того, Трутнев предлагает построить российскую буровую платформу ледового класса за 100 миллиардов рублей, чтобы сдавать ее в аренду нефтегазовым компаниям, работающим в Арктике, пишет издание. В этом случае ее можно будет окупить за 11 лет.
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АрктикаЮрий ТрутневРоссияЭкономика
Популярные комментарии
иностранцы -спят и видят , как арктический шельф --им принадлежит, А тут СВОИМИ РУКАМИ --им на блюдечке с голубой каемочкой--берите господа богатства государства Российского!!!!
19 августа, 11:09
Ирина Шелайкина
910001
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