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РИА Новости
Культура

Названы наставники во втором сезоне шоу "Голос 60+"

09:25 19.08.2019 (обновлено: 16:19 19.08.2019)
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПевица Пелагея
Певица Пелагея
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Певица Пелагея. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Наставниками второго сезона шоу "Голос 60+" стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия, сообщили в пресс-службе Первого канала.
"Наставники - Михаил Боярский, Пелагея, Валерия и Лев Лещенко", - сказали в пресс-службе, добавив, что Валерия и Боярский еще ни разу не становились наставниками "Голоса".
Пелагея и Лещенко курировали участников шоу "Голос 60+" и в первом сезоне.
"Голос 60+" предваряет собой восьмой сезон основного "Голоса", состав наставников в котором станет известен примерно через неделю, подчеркнули на телеканале.
Съемки второго сезона шоу "Голос 60+" - музыкального конкурса для исполнителей соответствующего возраста - начнутся в понедельник, сообщили на Первом. Победителем прошлого сезона проекта стала уроженка Сибири Лидия Музалёва из команды Пелагеи.
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КультураВалерияМихаил БоярскийПелагеяЛев ЛещенкоРоссия
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