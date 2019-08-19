Названы наставники во втором сезоне шоу "Голос 60+"

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Наставниками второго сезона шоу "Голос 60+" стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия, сообщили в пресс-службе Первого канала.

"Наставники - Михаил Боярский, Пелагея, Валерия и Лев Лещенко", - сказали в пресс-службе, добавив, что Валерия и Боярский еще ни разу не становились наставниками "Голоса".

Пелагея и Лещенко курировали участников шоу "Голос 60+" и в первом сезоне.

"Голос 60+" предваряет собой восьмой сезон основного "Голоса", состав наставников в котором станет известен примерно через неделю, подчеркнули на телеканале.