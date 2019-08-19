Глава Пулковской обсерватории: комаров на Земле больше, чем звезд на небе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Директор Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН Назар Ихсанов в день ее 180-летия рассказал в интервью РИА Новости о концепции создания на базе обсерватории национального исследовательского центра, о сложностях наблюдений за звездами вблизи крупных городов и о том, интересуются ли астрономы поиском внеземных цивилизаций.

Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН открылась 19 августа 1839 года, а ее первым директором стал немецкий астроном Василий Струве. Обсерватория находится в 19 километрах от Санкт-Петербурга, на высоте 75 метров над уровнем моря. Сейчас главные проблемы обсерватории - близкое расположение города и активное "световое загрязнение" неба. В связи с этим рассматривается возможность создания на базе Пулковской обсерватории главного российского центра по обработке астрономических данных.

Понадобятся телескопы

"Идея организации такого центра основывается на принципе формирования современных международных исследовательских институтов, когда в "ядро", которое обычно располагается неподалеку от больших городов, стекаются данные, полученные на удаленных наблюдательных площадках, откуда удобно вести исследования", - пояснил Ихсанов.

По его оценке, основная проблема, с которой может столкнуться Пулковская обсерватория при создании центра обработки астрономических данных, заключается в отсутствии парка современных телескопов. Без учета оборудования Кисловодской горной астрономической станции сейчас в распоряжении обсерватории находятся 26-дюймовый рефрактор (линзовый телескоп), который был установлен вскоре после Великой Отечественной войны, а также нормальный астрограф (фотографический телескоп), работающий с конца XIX века.

"Они подходят для решения ограниченного круга задач и для экскурсионно-просветительских целей. Поэтому мы прорабатываем возможность объединения национальных обсерваторий, имеющих телескопы, с параллельным созданием дополнительного центра, который будет обрабатывать данные в Петербурге", - отметил Ихсанов.

По его словам, не исключается и строительство новых телескопов отечественного производства, однако это длительный процесс. "Хотя постройка телескопа – дорогое удовольствие, российские производители вполне способны с этим справиться. Но даже небольшой телескоп сооружается 3-5 лет, а если диаметр зеркала больше 3 метров, то 10-15 лет. Едва ли молодой специалист, который стремится изучать звезды, сохранит энтузиазм в ожидании подходящего оборудования", - сказал директор Пулковской обсерватории.

"Нужно понимать, что любой хороший телескоп на сегодняшний день не может принадлежать какой-либо одной обсерватории, например, Пулковской. И если такое оборудование будет строиться, оно станет собственностью всего астрономического сообщества с использованием на конкурсной основе, когда специалист, предварительно смоделировав на компьютере ожидаемые результаты исследований, делает заявку на использование определенного телескопа на определенный срок для строго определенных целей", - добавил Ихсанов.

Непригоден для астрофизики

По его словам, идея формирования в Пулковской обсерватории центра обработки астрономических данных обусловлена и тем, что близость к Петербургу препятствует организации полноценного наблюдения за звездами. "Еще в XIX веке, когда с приходом знаменитых русских астрономов Федора Бредихина и Аристарха Белопольского в нашей обсерватории начала развиваться астрофизика, стало понятно, что Петербург – не то место, где стоит устанавливать астрофизические телескопы. Здесь слишком сырой климат и слишком плохие условия для наблюдений, которые по мере "приближения" городской черты только ухудшаются", - рассказал Ихсанов, уточнив, что имеется в виду не только город, но и все пространство в окрестности обсерватории в радиусе около 1,5 тысячи километров.

Как отметил ученый, с подобной проблемой сталкиваются все обсерватории, которые исторически строились рядом с будущими мегаполисами. "В мировой практике через это проходили все – и Парижская обсерватория, и Гринвичская королевская обсерватория в Лондоне, и обсерватория Московского университета, открывшаяся в 1831 году. Можно сказать, что это судьба всех обсерваторий около больших городов", - считает Ихсанов.

По его оценке, "подсветка снизу" со стороны крупных объектов социальной инфраструктуры мешает качественным астрономическим наблюдениям. Также необходимо учитывать климатические условия и рельеф местности. "Любое расположение на возвышенности – большой плюс, а горы, где сухой разреженный воздух – вообще идеальный вариант", - пояснил глава Пулковской обсерватории.

По мнению Ихсанова, сегодня оптимальными условиями для наблюдений располагают Паранальская обсерватория в пустыне Атакама в Чили, которая находится на высоте более 2,6 тысячи метров над уровнем моря, а также астрономический комплекс Аргентины. "У нас в северном полушарии подобные места есть в Таджикистане, где на горе Санглок находится одноименная обсерватория, и в Узбекистане (Майданакская высокогорная обсерватория). К сожалению, из-за неопределенной политической ситуации эти научные центры пока развиваются не слишком активно", - отметил ученый.

Инопланетянам нужна вода

Говоря о достижениях петербургских астрономов, директор Пулковской обсерватории не стал прогнозировать их ближайшие открытия: "Специфика нашей научной деятельности такова, что невозможно подвести итоги года или рассказать о планах на ближайшую перспективу. Астрономические исследования – это чрезвычайно скрупулезный длительный процесс, а их результаты в большей степени важны для профессионального сообщества, чем для обычных людей".

"Людей, как правило, интересуют какие-то простые факты, например, открытие новой звезды. Но для астрономов это постепенно стало рядовым событием. В конце концов, их даже в нашей Галактике более 200 миллиардов, и не мы их зажигаем. Не говоря о том, что комаров на Земле куда больше, чем звезд на небе", - пошутил Ихсанов.

При этом, как отметил директор Пулковской обсерватории, ученые не отказываются от изучения такой резонансной тематики, как поиск внеземных цивилизаций и признаков их возможного присутствия. "В августе в возрасте 87 лет скончался российский академик, директор астрокосмического центра Физического института имени Лебедева Николай Кардашев. Именно ему мы обязаны существованием шкалы уровня развития внеземных цивилизаций по уровню потребления энергии", - напомнил Ихсанов.

По его словам, в рамках Научного совета по астрономии РАН действует специальная секция "Поиски внеземных цивилизаций", где активно обсуждаются возможные признаки их существования. "Если говорить об антропоморфных цивилизациях, подобных нашей, то одним из таких признаков является наличие воды. Это первое необходимое, хотя и недостаточное условие существования инопланетян", - сказал Ихсанов.