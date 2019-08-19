Учения российского флота растянулись почти в два раза из-за НАТО и непогоды

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Учения Военно-морского флота России "Океанский щит - 2019" продлились почти в два раза дольше запланированного из-за действий НАТО и плохой погоды, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.
"Учение "Океанский щит – 2019" планировалось провести в период с 1 по 9 августа. Однако условия, в которых проводилось учение, включая гидрометеорологическую обстановку в районах действия сил ВМФ и характер реагирования объединённых военно-морских сил НАТО на наши действия, потребовали дополнительного времени. Исходя из этого, учение продлилось до 15 августа, и сейчас с полной уверенностью можно говорить о том, что цели, поставленные на учении, достигнуты", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
Ранее сообщалось, что всего к учениям привлекается 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, около 10 тысяч человек личного состава ВС РФ.