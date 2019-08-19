Подъем уровня Амура у Хабаровска продолжится до 25-26 августа

ХАБАРОВСК, 19 авг - РИА Новости. Подъем уровня воды в реке Амур у Хабаровска продолжится до 25-26 августа, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Хабаровского гидрометцентра.

"С учетом прошедших дождей, и тех, которые ожидаются на этой неделе, уровень Амура у Хабаровска будет расти до 5-7 сантиметров в сутки. До 25-26 числа еще будет подъем. Максимальные отметки прогнозируем на уровне 630-680 сантиметров", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости в отделе долгосрочных прогнозов, на этой неделе в крае ожидается неустойчивая погода и дожди.

"Таких дождей как на минувшей неделе в ближайшие дни в крае не ожидается, это будут обычные летние дожди. Они связаны с прохождением фронтальных разделов", - отметил синоптик.

Он уточнил, что во вторник в центральных и северных районах края местами могут пройти сильные дожди. В Хабаровске и в южных районах осадки различной интенсивности, но не сильные.