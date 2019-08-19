В Приамурье начались выплаты федеральной помощи пострадавшим от паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг - РИА Новости. Первые выплаты пострадавшим от паводка из федерального бюджета начались в Амурской области, сообщает министерство социальной защиты населения региона.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о выделении 600 миллионов рублей Амурской области, пострадавшей от паводка. Режим ЧС регионального значения введен в Приамурье 25 июля из-за дождевого паводка.

"Все выходные по линии социальной защиты не прекращались работа по формированию списков граждан для выплат из резервного фонда Правительства РФ. Первые федеральные выплаты уже начались - пострадавшим амурчанам перечислено порядка 70 миллионов рублей", - сообщает министерство социальной защиты населения Амурской области.

В свою очередь Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ) Амурской области уточняет, что "по состоянию на 18.00 (12.00 мск) 18 августа Москва одобрила два списка граждан, и на счет областного правительства уже поступило 75,48 миллиона рублей".

"Эти деньги будут направлены для выплат различного вида помощи для 3063 человек", - сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

Центр сообщает, что в Приамурье начала работу комиссия по проверке документов по выплатам пострадавшим от паводка. "​Согласно распоряжению губернатора, в состав комиссии входят около 30 специалистов из девяти министерств и управлений области", - уточняет центр.

Созданная комиссия разделена на две группы: первая рабочая группа принимает пакеты документов согласно поданным спискам от муниципалитетов. Если количество пакетов совпадает, то документы отправляются на проверку во вторую рабочую группу. Здесь проверяют обоснованность права граждан на получение помощи из федерального бюджета. Также проверяется правильное оформление и полнота предоставляемых документов, которые необходимы для подтверждения того, что граждане реально пострадали от паводка.

Как только все пакеты документов будут проверены, списки направят в Москву, где также проведут предварительную проверку. В случае одобрения, деньги поступят на счет минсоцзащиты, которое в дальнейшем направит их на счета пострадавших.