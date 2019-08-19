Уровень реки Раздольная в Уссурийске достиг критической отметки

ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Уровень реки Раздольная в городе Уссурийске в Приморье достиг критической отметки в девять метров, подтопив дороги и жилые дома, сообщили РИА Новости в администрации Уссурийского городского округа Приморского края.

"Река Раздольная в городе Уссурийске достигла критической отметки в девять метров, подтопила дороги и жилые дома. За последние 12 часов уровень воды снова вырос на 34 сантиметра и на 8.00 утра местного времени (01 .00 по мск) понедельника, 19 августа, достиг уровня 900 сантиметров", – сказал РИА Новости представитель местной администрации.

На данный момент уровень выхода реки Раздольная на пойму превышен на 340 сантиметров, реки Комаровка – Раковка - на 360 сантиметров. В самом Уссурийске подтоплено 83 дома, в которых проживают 332 человека (из них 49 детей), а также 87 придомовых территорий. В подтопленном районе города "Семь ветров" установлена водоналивная дамба и мотопомпы-насосы, три плавающих транспортера. В округе 17 августа введен режим ЧС, созданы комиссии по оценке ущерба населению.

В Уссурийском городском округе в зонах подтопления в селах Пуциловка и Алексей-Никольское находится 21 дом, в которых проживает 66 человек, из них 14 детей. Подтоплено 123 придомовых участка и 3500 гектар сельхозугодий.

Два населенных пункта Уссурийска пока не имеют полноценного автомобильного сообщения – из села Борисовка до села Кугуки проходят только большегрузы и внедорожники, также продолжает работу плавающий транспортер. Нет и проезда из города Уссурийска до села Утесное (в районе "Солдатского озера").

"Необходимо перепроверить все подтопленные жилые помещения и убедиться, что там не осталось пожилых граждан, инвалидов, маленьких детей. Всех граждан, кто отказывается покидать свои дома, обеспечить питьевой водой и продуктами", - дал поручение глава администрации Евгений Корж на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.