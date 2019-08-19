Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T05:01Z
https://ria.ru/20190819/1557622672.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155759/93/1557599343_0:121:3214:1929_1036x0_80_0_0_56da0f9f8383a8cc3353cdba746ea514.jpg
РИА Новости

Уровень реки Раздольная в Уссурийске достиг критической отметки

04:26 19.08.2019 (обновлено: 05:01 19.08.2019)
1352
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Последствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Уровень реки Раздольная в городе Уссурийске в Приморье достиг критической отметки в девять метров, подтопив дороги и жилые дома, сообщили РИА Новости в администрации Уссурийского городского округа Приморского края.

"Река Раздольная в городе Уссурийске достигла критической отметки в девять метров, подтопила дороги и жилые дома. За последние 12 часов уровень воды снова вырос на 34 сантиметра и на 8.00 утра местного времени (01 .00 по мск) понедельника, 19 августа, достиг уровня 900 сантиметров", – сказал РИА Новости представитель местной администрации.

На данный момент уровень выхода реки Раздольная на пойму превышен на 340 сантиметров, реки Комаровка – Раковка - на 360 сантиметров. В самом Уссурийске подтоплено 83 дома, в которых проживают 332 человека (из них 49 детей), а также 87 придомовых территорий. В подтопленном районе города "Семь ветров" установлена водоналивная дамба и мотопомпы-насосы, три плавающих транспортера. В округе 17 августа введен режим ЧС, созданы комиссии по оценке ущерба населению.
Паводок в Хабаровском крае
03:54РИА Новости
Уровень Амура у Хабаровска достигнет опасных значений в ближайшие сутки
В Уссурийском городском округе в зонах подтопления в селах Пуциловка и Алексей-Никольское находится 21 дом, в которых проживает 66 человек, из них 14 детей. Подтоплено 123 придомовых участка и 3500 гектар сельхозугодий.
Два населенных пункта Уссурийска пока не имеют полноценного автомобильного сообщения – из села Борисовка до села Кугуки проходят только большегрузы и внедорожники, также продолжает работу плавающий транспортер. Нет и проезда из города Уссурийска до села Утесное (в районе "Солдатского озера").
"Необходимо перепроверить все подтопленные жилые помещения и убедиться, что там не осталось пожилых граждан, инвалидов, маленьких детей. Всех граждан, кто отказывается покидать свои дома, обеспечить питьевой водой и продуктами", - дал поручение глава администрации Евгений Корж на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за выхода в Японское море тайфуна "Кроса".
Нашивки сотрудников МЧС России
Вчера, 12:04РИА Новости
В Биробиджане ввели режим ЧС из-за подтопления улиц
010412
Обсудить 0
Приморский крайУссурийскПроисшествия
Рекомендуем
Джордж Р. Р. Мартин
Джордж Мартин назвал окончание "Игры престолов" избавлением
РИА
Новости
Дом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
Родственница убившего семью мальчика заявила, что его мать раньше выпивала
Центральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской атомной электростанции
Четвертый энергоблок Белоярской АЭС отключился из-за ошибки одной из систем
Актер Том Хиддлстон на премьере фильма Тор 2: Царство тьмы в Лондоне, Великобритания
Том Хиддлстон раскрыл новые подробности сериала про Локи
Лента
новостей
Вид Земли с МКС
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Военнослужащий правительственной армии Сирии
СМИ: сирийская армия вошла в Хан-Шейхун, ликвидировав нескольких боевиков
Гренландия
Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой
АЗС
Определены регионы России с самым доступным бензином
Новейшее гидрографическое судно проекта 19910
Тихоокеанский флот пополнился гидрографическим судном "Александр Рогоцкий"
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. 17 августа 2019
В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
Две кружки пива
Профсоюзы прокомментировали идею тестирования работников на алкоголь
Певица Валерия
Сын Валерии женился втайне от родителей
Автомобиль полиции в Великобритании
Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае
Подъем уровня Амура у Хабаровска продолжится до 25-26 августа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Нефть дорожает на данных об атаке дронов на саудовское месторождение
08:34Минпросвещения рекомендовало ограничить использование мобильников в школах
08:33Посол Ирана подтвердил отплытие танкера с иранской нефтью из Гибралтара
08:31Жителей низинных районов Нью-Дели эвакуируют из-за угрозы затопления
08:26Донецкий вокзал впервые за пять лет начал отправлять пригородные поезда
08:14Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
08:12Под Самарой при столкновении трех легковушек погибли три человека
08:12В Роскачестве рассказали, каким должен быть натуральный майонез
08:09Учения российского флота растянулись почти в два раза из-за НАТО и непогоды
08:05Ракету с роботом Федором установили на стартовый стол Байконура
08:01В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:59Подъем уровня Амура у Хабаровска продолжится до 25-26 августа
07:48В Приморье завели дело о похищениях людей сотрудниками центра реабилитации
07:29СМИ: Трамп предлагал советникам обсудить введение морской блокады Венесуэлы
07:27Около 40 населенных пунктов в Хабаровском крае оказались в зоне паводка
07:15В Хакасии будут судить мужчину, помогавшего террористам
07:12В Приамурье начались выплаты федеральной помощи пострадавшим от паводка
06:52В Иркутской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме
06:51В Индии не менее 11 человек погибли в ДТП с автобусом
06:51Выяснилось, что думают туристы о плате за выбор места в самолете
Лента новостейМолния