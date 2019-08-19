Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
По словам Трампа, он интересовался этим вопросом "стратегически". "Это не номер один в повестке дня", - подчеркнул глава Белого дома.
О том, что Трамп заинтересовался покупкой Гренландии, на днях написала газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. В частности, речь шла о том, что это позволит расширить американское военное присутствие в Арктике.
Ведущий советник президента Трампа по экономике Ларри Кудлоу подтвердил, что в Белом доме изучают возможность покупки Гренландии.
Датских политиков планы Трампа возмутили, а в гренландском МИД, в свою очередь, заявили, что остров открыт "для бизнеса, но не для продажи".