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РИА Новости

Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии

00:03 19.08.2019 (обновлено: 07:13 19.08.2019)
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© Фото : G. Everett Lasher/Northwestern UniversityГренландия
Гренландия
© Фото : G. Everett Lasher/Northwestern University
Гренландия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
По словам Трампа, он интересовался этим вопросом "стратегически". "Это не номер один в повестке дня", - подчеркнул глава Белого дома.
О том, что Трамп заинтересовался покупкой Гренландии, на днях написала газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. В частности, речь шла о том, что это позволит расширить американское военное присутствие в Арктике.
Ведущий советник президента Трампа по экономике Ларри Кудлоу подтвердил, что в Белом доме изучают возможность покупки Гренландии.
Датских политиков планы Трампа возмутили, а в гренландском МИД, в свою очередь, заявили, что остров открыт "для бизнеса, но не для продажи".
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Вчера, 08:00РИА Новости
Если Трамп не сможет купить Гренландию, то он заберет ее силой
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Обсудить 19
Дональд ТрампСШАГренландияВ мире
Популярные комментарии
Вот она - настоящая, американская демократия! Хочу - куплю, не продадут - разбомблю, убью.
19 августа, 01:09
ssay122
330001259
Хорошая новость. Молодец Дональд!
19 августа, 01:26
Можем Повторить
60610020
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