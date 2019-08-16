В Дании возмутились идеей Трампа купить Гренландию

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Политики Дании считают несерьезной идею президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии, пишет датская газета Jyllands Posten.
Ранее Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме сообщила, что Трамп рассматривает идею покупки Гренландии – крупнейшего в мире острова, который принадлежит Дании. Среди обсуждаемых вопросов – возможность расширить американское военное присутствие в Арктике. Издание напоминает, что это не первая попытка Вашингтона купить Гренландию - после Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов, но получил отказ.
"Если это правда, что он (Трамп - ред.) работает над этой идеей, то это окончательное доказательство того, что он сошел с ума. Я бы сказал так: мысль о том, что Дания может продать 50 тысяч своих граждан Соединенным Штатам, абсолютно безумна", - цитирует Jyllands Posten представителя Датской народной партии Сёрена Есперсена.
В свою очередь, бывший премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен высказал мнение о том, что все это шутка. "Это, должно быть, первоапрельская шутка… вот только совсем не по сезону", - написал он на своей странице в Twitter.
Представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов также прокомментировал информацию об идее Трампа. "Из всех невероятных вещей это самая невероятная. Забудьте", - призвал он в своем Twitter.
Вчера, 16:34РИА НовостиХотеть не вредно
В других партиях Дании также резко отвергли идею о продаже Гренландии. "Гренландия не на продажу! Времена, когда можно было купить территории и людей, давно прошли. Я надеюсь, что наше правительство от имени датского общества четко заявит об этом Трампу, когда он посетит Данию", - написал в Twitter Микаэль Оструп из Левой партии.
Некоторые датские политики также указывают на риски подобной идеи. "Надеюсь, это шутка. В целом это ужасная идея, которая грозит риском милитаризации Гренландии, меньшей самостоятельностью для гренландцев, не говоря уже о том, что это была бы огромная потеря для Дании", - говорится в Twitter представителя Радикальной партии Мартина Лидегорда.