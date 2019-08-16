В Дании возмутились идеей Трампа купить Гренландию

"Если это правда, что он (Трамп - ред.) работает над этой идеей, то это окончательное доказательство того, что он сошел с ума. Я бы сказал так: мысль о том, что Дания может продать 50 тысяч своих граждан Соединенным Штатам, абсолютно безумна", - цитирует Jyllands Posten представителя Датской народной партии Сёрена Есперсена.