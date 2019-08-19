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РИА Новости
Культура

Такого еще не было! Каким будет новый старый театр Волкова

08:00 19.08.2019
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© Пресс-служба Министерства культуры РоссииСергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
© Пресс-служба Министерства культуры России
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Ярославский театр Волкова начинает неделю с новым худруком — после многомесячных споров и брожений главным назвали режиссера и актера Сергея Пускепалиса. О том, почему это назначение исторически важно для русского театра, было ли оно революционным и как к нему пришли — в материале РИА Новости.

Инцидент привел к прецеденту

Конфликт в Волковском театре назревал с декабря, когда директором назначили Алексея Туркалова. Сначала он враждовал с тогдашним худруком Евгением Марчелли, потом в противостояние оказались вовлечены артисты. В июле труппа написала письмо в Минкультуры с просьбой разобраться в ситуации. Итог — освобождение директора от должности, выговор худруку. А затем Марчелли заявил об уходе по собственному желанию.
Старейший театр России накануне 270-летнего юбилея в 2020 году остался без руководства.
Для урегулирования ситуации Минкультуры пошло на беспрецедентный, если не революционный, шаг: объявило конкурс концепций развития Волковского театра. Если раньше руководство театров выбирали кулуарно, то теперь впервые кандидаты могли очно, в рамках открытого "питчинга" представить свои идеи.
Здание Российский театр драмы имени Ф. Волкова в Ярославле
16 августа, 00:40Культура
В Российском фонде культуры представят концепции развития театра Волкова
В итоге после рассмотрения концепций, предложенных девятью кандидатами 16 августа, большинством голосов комиссия из театральных деятелей выбрала Сергея Пускепалиса, который уже работал в Волковском главным режиссером в 2009-2011 годах.

"Мне кажется, это первая попытка так открыто попытаться узнать, кто как себе представляет деятельность такого серьезного творческого организма, — сказал РИА Новости худрук "Табакерки" Владимир Машков. — Споры в театре всегда горячие, но решение было близкое к единогласному".

Туристы, театральная биржа и БТР

© Пресс-служба министерства культуры РФСергей Безруков на рассмотрении концепций развития театра Волкова
Сергей Безруков на рассмотрении концепций развития театра Волкова
© Пресс-служба министерства культуры РФ
Сергей Безруков на рассмотрении концепций развития театра Волкова
Обсуждение концепции Пускепалиса было продолжительным, оживленным и вызвало больше всего вопросов — скорее заинтересованных, чем скептических.
План теперь уже бывшего заместителя худрука МХАТа революционным не назовешь, но в оригинальности ему не откажешь.

"Театр имени Волкова должен стать обязательным местом посещения для туристов, приезжающих в Ярославль как в один из главных городов "Золотого кольца". Моя задача — чтобы премьеры притягивали новых гостей города", — подчеркнул Пускепалис на презентации.

Актер и режиссер Сергей Пускепалис
16 августа, 15:18РИА Новости
Биография Сергея Пускепалиса

Другое предложение худрука — проводить в Волковском ежегодную Всероссийскую театральную биржу. Театр послужит своеобразной ярмаркой талантов для актеров, а потом и для представителей других профессий. "Привязать биржу можно и правильно к фестивалю "Будущее театральной России", там должны собираться "покупатели" со всей России, приглашая актеров, предлагая им лучшие условия", — отметил Пускепалис.

Формирование детского репертуара, вовлечение в работу всей труппы и внимание к русской классике — это предлагали все кандидаты. Пускепалис добавил к этому идею создания медиабиблиотеки.
Речь идет о том, чтобы собрать видеозаписи постановок разных театров со всей страны. И раз в месяц устраивать показ.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Сергей Пускепалис и Нино Нинидзе на церемонии 20-го фестиваля кино стран СНГ, Литвы, Латвии и Эстонии "Киношок"

Актеры Сергей Пускепалис и Нино Нинидзе на закрытии кинофестиваля Киношок-2011
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Сергей Пускепалис и Нино Нинидзе на церемонии 20-го фестиваля кино стран СНГ, Литвы, Латвии и Эстонии "Киношок"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© предоставлено Театром Олега ТабаковаРежиссер спектакля "Русская война Пекторалеса" Сергей Пускепалис
Режиссер спектакля Русская война Пекторалеса Сергей Пускепалис
2 из 4
Режиссер спектакля "Русская война Пекторалеса" Сергей Пускепалис
© предоставлено Театром Олега Табакова
© Фото : пресс-служба "Первого канала"

Кадр из проекта с Сергеем Пускепалисом и Марией Мироновой

Герой Сергея Пускепалиса работает в КГБ. Он не только ведет следствие и ищет бандитов, но и влюбляется в героиню Марии Мироновой
3 из 4

Кадр из проекта с Сергеем Пускепалисом и Марией Мироновой

© Фото : пресс-служба "Первого канала"
© Фото : Геннадий АвраменкоРежиссер Василий Сигарев и актер Сергей Пускепалис
Режиссер Василий Сигарев и актер Сергей Пускепалис
4 из 4
Режиссер Василий Сигарев и актер Сергей Пускепалис
© Фото : Геннадий Авраменко
1 из 4

Сергей Пускепалис и Нино Нинидзе на церемонии 20-го фестиваля кино стран СНГ, Литвы, Латвии и Эстонии "Киношок"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 4
Режиссер спектакля "Русская война Пекторалеса" Сергей Пускепалис
© предоставлено Театром Олега Табакова
3 из 4

Кадр из проекта с Сергеем Пускепалисом и Марией Мироновой

© Фото : пресс-служба "Первого канала"
4 из 4
Режиссер Василий Сигарев и актер Сергей Пускепалис
© Фото : Геннадий Авраменко
Новый худрук уверен, что нынешний репертуар ярославского театра — это "золотой запас", к нему надо относиться бережно: "Не махать шашкой, а ориентироваться на зрительский успех и интерес актеров в исполнении спектаклей".
Что касается перспектив, то "театру надо искать "свою" пьесу, причем современная драматургия тоже должна быть в афише".
На вопрос из зала, каких режиссеров Сергей будет приглашать, последовал ответ: "самых лучших", в том числе молодых. Разумеется, спросили о том, срочные или бессрочные контракты будут заключаться с актерами. Худрук выразился уклончиво: "Безработных артистов не будет; другое дело, чем они станут заниматься".

Революция или эксперимент?

© Пресс-служба министерства культуры РФВладимир Машков на рассмотрении концепций развития театра Волкова
Владимир Машков на рассмотрении концепций развития театра Волкова
© Пресс-служба министерства культуры РФ
Владимир Машков на рассмотрении концепций развития театра Волкова
Желающие занять должность худрука должны были соответствовать следующим требованиям: высшее профессиональное образование, опыт и стаж соответствующей работы, собственные постановки, переезд в Ярославль на время реализации концепции. Комиссия, решавшая судьбу театра, была более чем авторитетная: Сергей Безруков, Алексей Бородин, Андрей Могучий, Владимир Машков, Евгений Князев, представители Минкульта и региона.

"С точки зрения системности подхода к такого рода мероприятиям, как назначение руководителя, это новый, можно сказать, экспериментальный для отечественной театральной системы шаг со стороны министерства, — поделился мнением с РИА Новости худрук театра имени Товстоногова Андрей Могучий. — Когда художник представляет какую-то концепцию, программу. Хотя в нашей традиции судят не по программе, а по личности, ее представляющей".

Могучий отметил, что остаются вопросы о том, кто, как и когда узнает о конкурсе, сколько дается времени на подготовку программ, по каким принципам формируется экспертный совет. Также не совсем ясно, кто назначает совет, каковы критерии оценки программ.
Но ни у кого нет сомнений в том, что выбор должен быть таким же прозрачным, как и процедура прямых трансляций или обсуждений концепций.
© Пресс-служба министерства культуры РФАндрей Могучий на рассмотрении концепций развития театра Волкова
Андрей Могучий на рассмотрении концепций развития театра Волкова
© Пресс-служба министерства культуры РФ
Андрей Могучий на рассмотрении концепций развития театра Волкова
Могучий напомнил, что в свое время Товстоногов сетовал на несовершенную организационную форму стационарных театров, что "в деле стационирования в свое время была допущена ошибка".

"С 30-х годов ничего принципиально не меняется. Хорошо то, что Министерство культуры вошло в эту воду, считаю положительным, это правильная демократическая процедура. Но она требует разработки. В любом случае это лучше, чем какие-то кулуарные решения", — подчеркнул Могучий.

В свою очередь, Владимир Машков заметил в беседе с РИА Новости, что дискуссии могут быть бесконечными.
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков
"Во всяком случае, мы все, кто тут собрались, заинтересованы в судьбе русского театра. И если идет разговор о Волковском национальном театре, то жизнь его для нас невероятна важна", — уточнил он.
Обсуждения лаконично подытожил Могучий: "Как бы то ни было, русский театр всегда так или иначе выруливал на правильный путь".
Символично, что перемены начались с первого русского театра. Станет ли прецедент правилом, покажет будущее.
Балетмейстера-постановщик спектакля Лебединое озеро Михаил Мессерер во время репетиции Новосибирского театра балета в Большом театре в Москве
5 августа, 08:00Культура
"Лебединое озеро" со спецэффектами. Новосибирский балет в Большом театре
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КультураМХАТАлексей БородинВладимир МашковБольшой драматический театр ТовстоноговаСергей ПускепалисСергей БезруковМоскваРоссияЯрославль
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