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РИА Новости

Пушков оценил слова украинского посла о потере страной государственности

15:18 18.08.2019 (обновлено: 19:35 18.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере заявление постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет ключевые признаки государства.
Эти слова он назвал "редким моментом просветления".

"Вот и займитесь наконец Украиной, а не борьбой против России на всех международных площадках: пять лет русофобии лишь откинули Украину в прошлое".

Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Алексей Пушков
По мнению Пушкова, украинским властям пора бы это понять и сделать соответствующие выводы.
Как написал Кулеба в статье для издания "Зеркало недели", постоянные эксперименты над Украиной с 1991-го с целью поиска оптимальной модели управления привели к тому, что страна теряет главные признаки любого государства — население и территорию.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
23 июля, 05:43РИА Новости
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Сейчас на Украине идет война, в прошлом она пережила две революции и шесть волн радикальных беспрецедентных реформ, напомнил дипломат. По его словам, за 28 лет независимости Киеву не удалось создать экономическое чудо и построить политические, государственные, гражданские и финансово-экономические учреждения.
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Ситуация на УкраинеДмитрий КулебаСовет ЕвропыАлексей ПушковУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Я всё ещё за то, что бы на РИА создали рубрику под названием "В сети высмеяли". Ведь как удобно. Открываешь её и сразу видно кто над чем посмеялся в мировой паутине. Можно сразу глянуть, над чем очередной раз поржал наш главный твиттерист Всея Руси г-н Пушков. И тянет ли его смех на получаемую им зарплату в 500К.
18 августа, 15:40
НЕНикита Ермаков
10000147
Переворот за пол года до выборов помогла сделать америка. На чужие деньги растаскивают экономику и земли. С 1992 года не смогли построить государство. Нельзя потерять то чего никогда не было
18 августа, 16:07
ddekayt
1100000
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