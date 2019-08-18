Пушков оценил слова украинского посла о потере страной государственности

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере заявление постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет ключевые признаки государства.
Эти слова он назвал "редким моментом просветления".
"Вот и займитесь наконец Украиной, а не борьбой против России на всех международных площадках: пять лет русофобии лишь откинули Украину в прошлое".
По мнению Пушкова, украинским властям пора бы это понять и сделать соответствующие выводы.
Как написал Кулеба в статье для издания "Зеркало недели", постоянные эксперименты над Украиной с 1991-го с целью поиска оптимальной модели управления привели к тому, что страна теряет главные признаки любого государства — население и территорию.
Сейчас на Украине идет война, в прошлом она пережила две революции и шесть волн радикальных беспрецедентных реформ, напомнил дипломат. По его словам, за 28 лет независимости Киеву не удалось создать экономическое чудо и построить политические, государственные, гражданские и финансово-экономические учреждения.