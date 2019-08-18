Пушков оценил слова украинского посла о потере страной государственности

"Вот и займитесь наконец Украиной, а не борьбой против России на всех международных площадках: пять лет русофобии лишь откинули Украину в прошлое".

По мнению Пушкова, украинским властям пора бы это понять и сделать соответствующие выводы.

Сейчас на Украине идет война, в прошлом она пережила две революции и шесть волн радикальных беспрецедентных реформ, напомнил дипломат. По его словам, за 28 лет независимости Киеву не удалось создать экономическое чудо и построить политические, государственные, гражданские и финансово-экономические учреждения.