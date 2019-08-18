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РИА Новости

В Одессе задержали владельца отеля, где при пожаре погибли девять человек

09:43 18.08.2019
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© ГУ ДСНС України в Одеській областіНа месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
© ГУ ДСНС України в Одеській області
На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019
КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали владельца отеля "Токио Стар" в Одессе, где в результате пожара погибли девять человек, сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Отель "Токио стар" дважды горел 17 августа. Пламя охватило около тысячи квадратных метров. Девять человек погибли, еще 10 пострадали. Полиция возбудила дело. В госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле текущего года в отеле планировалось проведение проверки пожарной безопасности, однако из-за смены формы собственности представителя госслужбы не допустили на объект. Среди пострадавших - гражданин Литвы и гражданин Сьерра-Леоне. Полиция рассматривает три версии пожара. По предварительным данным, очагом возгорания могла стать электрощитовая.
"В рамках досудебного расследования следователи главного управления Нацполиции в области задержали фактического владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного", - говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.
По данным ведомства, задержанному планируют вручить подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в отеле, повлекшего гибель девяти человек, также готовится ходатайство об избрании меры пресечения.
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
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