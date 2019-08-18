В Одессе задержали владельца отеля, где при пожаре погибли девять человек

КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали владельца отеля "Токио Стар" в Одессе, где в результате пожара погибли девять человек, сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Отель "Токио стар" дважды горел 17 августа. Пламя охватило около тысячи квадратных метров. Девять человек погибли, еще 10 пострадали. Полиция возбудила дело. В госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле текущего года в отеле планировалось проведение проверки пожарной безопасности, однако из-за смены формы собственности представителя госслужбы не допустили на объект. Среди пострадавших - гражданин Литвы и гражданин Сьерра-Леоне. Полиция рассматривает три версии пожара. По предварительным данным, очагом возгорания могла стать электрощитовая.