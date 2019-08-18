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РИА Новости

Порошенко рассказал о "страхах" России

00:55 18.08.2019 (обновлено: 09:10 18.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве. 9 июня 2019
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко. Об этом свидетельствует публикация на официальной странице бывшего украинского лидера в Фейсбуке.
"Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность. Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации", — написал политик.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
1 августа, 09:21РИА Новости
Порошенко захотел остаться в живых
Порошенко нередко выступает с обвинениями в адрес восточного соседа. Ранее экс-президент заявил, что у Москвы якобы был план по уничтожению Украины, однако Киеву "удалось его разрушить".
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украине удалось разрешить кризис.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Команды не было от хозяев. Хохлы же такие свободолюбивые и не зависимые, но почему то молчат и сопят в две дырочки когда их имеют по полной, зато как скакали -мы не рабы...
18 августа, 02:09
Vlad Unfamiliar
14980007
Вор и убийца своего народа.
18 августа, 02:16
Данил Некипелов
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