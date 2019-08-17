Шойгу отметил вклад армянских саперов и врачей в оказание помощи Сирии

КУБИНКА (Московская область), 17 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отметил вклад армянских саперов и врачей в оказание гуманитарной помощи Сирии на встрече с министром обороны Армении Давидом Тонояном.

Шойгу предложил Тонояну обменяться мнениями на встрече не только по совместным проектам военного и военно-технического сотрудничества, но и по совместной работе саперов и врачей при оказании гуманитарной помощи в Сирии.

Российский министр отметил, что тысячи человек в Сирии получили медицинскую помощь, а армянские хирурги провели несколько сотен операций.

"Это огромная работа, которая не может быть не замечена и, безусловно, вносит свой вклад в нормализацию обстановки в этом регионе", - подчеркнул глава Минобороны РФ.