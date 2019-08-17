В Петербурге трое пострадали в ДТП с тремя машинами и автобусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг - РИА Новости. ДТП с участием трех автомобилей и автобуса произошло в Красносельском районе Петербурга на перекрёстке Маршала Захарова и Героев, трое пострадали, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

"Предварительно известно, что водитель автомобиля Ситроен не справился с управлением перед перекрестком, попытался уйти от столкновения и, объезжая автобус 142 маршрута, совершил столкновения с 3 легковыми автомобилями", - говорится в сообщении пресс-службы управления.

Как уточнили в ГИБДД, пострадал водитель, спровоцировавший аварию, также пострадали два водителя других автомобилей. В состоянии средней тяжести они доставлены в больницу,