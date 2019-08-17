Два иностранца пострадали при пожаре в одесском отеле

На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019

КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Гражданин Литвы и гражданин Сьерра-Леоне пострадали во время пожара в одесском отеле "Токио Стар", сообщил на брифинге представитель департамента здравоохранения Одесской обладминистрации.

Отель "Токио стар" горел 17 августа дважды, в 1.34 и в 4.34 (совпадает с мск). Пламя охватило около тысячи квадратных метров. Восемь человек погибли при пожаре, еще 10 пострадали. Полиция возбудила дело.

"Среди пациентов, которым предоставлялась медицинская помощь, два жителя Одессы, трое - Одесской области, один - Херсонской области, один - города Сумы, один - города Мариуполь, один гражданин Литвы, один - Сьерра-Леоне", - сообщил на брифинге представитель департамента здравоохранения Одесской обладминистрации, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

В Госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле текущего года в отеле планировалось проведение проверки пожарной безопасности, однако из-за смены формы собственности представителя Госслужбы не допустили на объект.