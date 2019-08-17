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РИА Новости

При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек

09:35 17.08.2019 (обновлено: 15:07 17.08.2019)
36209
© ГУ ДСНС України в Одеській областіНа месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
© ГУ ДСНС України в Одеській області
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе найдены тела восьми человек, сообщает портал Думская.net.
Личности погибших пока не установлены. Также известно, что госпитализированы минимум десять человек.
© ГУ ДСНС України в Одеській областіНа месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
© ГУ ДСНС України в Одеській області
На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019
Пожар начался в ночь на субботу предположительно, на втором этаже. В здании находились 200 человек, большую часть из них эвакуировали.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил пожарной безопасности".
"Токио Стар" располагается в здании бывшего трамвайного депо на Водопроводной улице. Гостиница считается одной из самых дешевых в городе: цены за проживание в номере без окна начинаются от 350 гривен (около 918 рублей) за ночь.
© ГУ ДСНС України в Одеській областіНа месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
© ГУ ДСНС України в Одеській області
На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019
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ОдессаУкраинаПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Жечь людей в бандеровской Одессе уже становится традицией...😡😡😡
17 августа, 09:52
Felix D
400012118
Это трагедия. В такой ситуации хочется сказать простые слова, Покойтесь с миром.
17 августа, 10:38
Андрей Шишкин
600801
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