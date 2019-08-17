При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек

На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе найдены тела восьми человек, сообщает портал На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе найдены тела восьми человек, сообщает портал Думская.net.

Личности погибших пока не установлены. Также известно, что госпитализированы минимум десять человек.

© ГУ ДСНС України в Одеській області На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019 © ГУ ДСНС України в Одеській області На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019

Пожар начался в ночь на субботу предположительно, на втором этаже. В здании находились 200 человек, большую часть из них эвакуировали.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил пожарной безопасности".

"Токио Стар" располагается в здании бывшего трамвайного депо на Водопроводной улице. Гостиница считается одной из самых дешевых в городе: цены за проживание в номере без окна начинаются от 350 гривен (около 918 рублей) за ночь.