Канцелярия Джонсона подтвердила получение приглашения на юбилей Победы

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. 24 июля 2019

ЛОНДОН, 16 авг - РИА Новости, Наталья Копылова. Канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подтвердила получение приглашения от России на празднование юбилея Победы в 2020 году. Об этом РИА Новости сообщили на Даунинг-стрит.

Ранее в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия пригласила на празднование юбилея Победы главу британского правительства Бориса Джонсона и лидера КНДР Ким Чен Ына.