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РИА Новости

Канцелярия Джонсона подтвердила получение приглашения на юбилей Победы

18:07 16.08.2019
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© REUTERS / Peter NichollsНовый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. 24 июля 2019
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. 24 июля 2019
© REUTERS / Peter Nicholls
ЛОНДОН, 16 авг - РИА Новости, Наталья Копылова. Канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подтвердила получение приглашения от России на празднование юбилея Победы в 2020 году. Об этом РИА Новости сообщили на Даунинг-стрит.
Ранее в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия пригласила на празднование юбилея Победы главу британского правительства Бориса Джонсона и лидера КНДР Ким Чен Ына.
"Да, мы получили письмо. На данный момент дополнительной информации нет", - сообщили в канцелярии.
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
6 июля, 02:27РИА Новости
Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
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День ПобедыБорис ДжонсонЮрий УшаковКим Чен ЫнВеликобританияКНДРРоссияВ мире
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