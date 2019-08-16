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РИА Новости

В России растет интерес абитуриентов к IT-направлениям

17:13 16.08.2019 (обновлено: 17:20 16.08.2019)
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© Depositphotos / EdZbarzhyvetskyМолодой человек за компьютером
Молодой человек за компьютером
© Depositphotos / EdZbarzhyvetsky
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Абитуриенты российских вузов проявляют все больше внимания к IT-направлениям, рассказали представители трех крупных вузов - Финансового университета при Правительстве РФ, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г.В. Плеханова.
"Уже устойчиво несколько лет растет спрос на вещи, связанные с IT и computer since", - сказал первый проректор НИУ ВШЭ Вадим Радаев на пресс-конференции, посвященной итогам приемной кампании.
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Он также отметил большой приток у коммуникационных дисциплин, а также что восстановился спрос на менеджмент и право. Кроме того, в ВШЭ заметили интерес студентов к естественным наукам, в особенности - к биотехнологиям.

"Зафиксирован был рост конкурса именно на направлениях IT. В первую очередь ... на направлениях подготовки, которые относятся к таким укрупненным группам, как информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, прикладная математика и информатика", - добавил проректор по учебно-методической работе РЭУ им. Г.В. Плеханова Петр Карасев.

Он уточнил, что это не в чистом виде информатика или экономика, а направления подготовки, обеспечивающие технологические основы цифровизации экономики.
"С точки зрения направлений, которые связаны с цифровой экономикой, цифровизацией, IT-направления - это прикладная математика у нас, прикладная информатика и математика, информационная безопасность и бизнес-информатика. На них средний балл вырос значительно и составил в этом году в районе 90 баллов... что также говорит, что эти направления стали более востребованными среди ребят", - сказала ответственный секретарь приемной комиссии, проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая.
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