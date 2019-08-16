В России растет интерес абитуриентов к IT-направлениям

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Абитуриенты российских вузов проявляют все больше внимания к IT-направлениям, рассказали представители трех крупных вузов - Финансового университета при Правительстве РФ, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г.В. Плеханова.

"Уже устойчиво несколько лет растет спрос на вещи, связанные с IT и computer since", - сказал первый проректор НИУ ВШЭ Вадим Радаев на пресс-конференции, посвященной итогам приемной кампании.

Он также отметил большой приток у коммуникационных дисциплин, а также что восстановился спрос на менеджмент и право. Кроме того, в ВШЭ заметили интерес студентов к естественным наукам, в особенности - к биотехнологиям.

"Зафиксирован был рост конкурса именно на направлениях IT. В первую очередь ... на направлениях подготовки, которые относятся к таким укрупненным группам, как информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, прикладная математика и информатика", - добавил проректор по учебно-методической работе РЭУ им. Г.В. Плеханова Петр Карасев.

Он уточнил, что это не в чистом виде информатика или экономика, а направления подготовки, обеспечивающие технологические основы цифровизации экономики.