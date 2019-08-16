Россия пригласила премьера Британии и лидера КНДР на юбилей Победы

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия пригласила на празднование юбилея Победы главу британского правительства Бориса Джонсона и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, напомнив, что президент Франции Эммануэль Макрон уже принял аналогичное приглашение.
"Мы вчера направили приглашение Борису Джонсону, Ким Чен Ыну заранее направили... Французская сторона, кстати, уже подтвердила участие своего президента в мероприятиях, посвященных 75-летию 9 мая", - сказал Ушаков.
Он отметил, что приглашение президенту США Дональду Трампу также уже направлено.