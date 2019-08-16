Россия пригласила премьера Британии и лидера КНДР на юбилей Победы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков на автомобилях Aurus Senat на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне