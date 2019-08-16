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РИА Новости

Россия пригласила премьера Британии и лидера КНДР на юбилей Победы

16:39 16.08.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков на автомобилях Aurus Senat на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков на автомобилях Aurus Senat на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Александр Вильф
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков на автомобилях Aurus Senat на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия пригласила на празднование юбилея Победы главу британского правительства Бориса Джонсона и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, напомнив, что президент Франции Эммануэль Макрон уже принял аналогичное приглашение.
"Мы вчера направили приглашение Борису Джонсону, Ким Чен Ыну заранее направили... Французская сторона, кстати, уже подтвердила участие своего президента в мероприятиях, посвященных 75-летию 9 мая", - сказал Ушаков.
Он отметил, что приглашение президенту США Дональду Трампу также уже направлено.
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 2 июля 2019
3 июля, 13:50РИА Новости
Путин рассказал о подготовке масштабной программы торжеств к юбилею Победы
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Борис ДжонсонЮрий УшаковКим Чен ЫнВеликобританияКНДРРоссияВ мире
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