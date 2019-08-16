Макрон хочет "выжать максимум" из встречи с Путиным, считают эксперты

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон крайне заинтересован в визите российского лидера Владимира Путина во Францию, который пройдёт накануне саммита "Большой семерки", заявила в пятницу ведущий научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН, главный редактор сетевого научного журнала и портала "Перспективы" Екатерина Нарочницкая.

Путин посетит Францию 19 августа с однодневным визитом, в ходе которого обсудит с президентом этой страны двустороннее сотрудничество и Украину. Саммит G7 пройдет во французском Биаррице 24-26 августа, Россия не принимает участие в этом формате с 2014 года.

Борьба за влияние в Европе

"Очень многое в контексте этой встречи определяет интерес Франции и лично Макрона к такой дипломатической акции. Через несколько дней Франция станет хозяйкой очередного саммита "Большой семерки", и Макрон хочет выжать максимум из этой ситуации. Его положение как хозяина этой встречи открывает большие возможности, чем для других участников", - сказала Нарочницкая в ходе круглого стола, организованного в МИА "Россия сегодня".

"Россия - это та сила на международной арене, без которой серьезно обсуждать целый ряд международных проблем бессмысленно и неэффективно. Поэтому Макрон хочет в очередной раз выступить посредником между Западом и Россией, Европой и Россией. Это элемент консенсуса и принцип французской политики на протяжении десятилетий, который не оспаривается ни одним из политических течений", - добавила Нарочницкая.

В ситуации, когда лидеру Германии Ангеле Меркель уже прочат скорый закат карьеры, а новый премьер Великобритании Борис Джонсон еще не успел набрать должного авторитета, президент Франции способен выйти на передний план европейской политики, считают эксперты. В немалой степени этому может способствовать успех Минского процесса урегулирования ситуации на востоке Украины, в котором Франция играет важную роль.

"Макрон стремится выиграть лидерскую гонку за Европу и, конечно, заинтересован в том, чтобы ситуация в Донбассе разрешилась наилучшим образом, а Франции достались лавры миротворца", - уверена эксперт Российского Института Стратегических Исследований Надежда Узунова.

Повысить собственный рейтинг

Возобновление прагматичных двусторонних отношений с Россией необходимо Эммануэлю Макрону, чтобы улучшить собственный внутренний политический рейтинг, считают эксперты.

"Все оппоненты Макрона на президентских выборах выступали за улучшение отношений с Россией. Это, конечно, подталкивает его к тому, что прагматичный диалог необходим", - заявил старший научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Павел Тимофеев.

Франция традиционно была партнёром России в европейских делах и помогала разрешать конфликтные ситуации с ЕС, поэтому конструктивный диалог не придется начинать с чистого листа, отмечают эксперты.