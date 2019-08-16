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РИА Новости

СК не заводил дело на мать ребенка-эпилептика, заказавшую лекарства в Сети

11:52 16.08.2019 (обновлено: 12:39 16.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФармацевт раскладывает лекарственные препараты
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Фармацевт раскладывает лекарственные препараты. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Следственный комитет заявил, что не возбуждал уголовное дело на москвичку, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство для своего ребенка-эпилептика.
Ранее директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщила, что в Москве задержали женщину, купившую через интернет лекарство фризиум. На нее возбудили уголовное дело. В Минздраве рассказали, что этот препарат входит в список психотропных.
Позднее столичный детский омбудсмен Евгений Бунимович обратился к СК с просьбой прекратить дело и назвал ситуацию бесчеловечной.
В Следственном комитете заявили, что никаких уголовных дел не возбуждалось и в производство сотрудников ведомства не передавалось.
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Год назад широкий резонанс вызвало дело москвички Екатерины Конновой, в отношении которой возбудили уголовное дело за попытку продать не подошедший ребенку-инвалиду диазепам. Тогда в ситуацию вмешался министр внутренних дел Владимир Колокольцев, и дело отменили.
В июле этого года мать пациента детского хосписа задержали на почте, когда она получала посылку с фризиумом. В итоге, однако, уголовное дело в отношении женщины возбуждать не стали.
В Минздраве, комментируя ситуацию, рассказали, что фризиум можно ввозить при наличии подтверждающих медицинских документов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле обеспокоены этой ситуацией.
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