СК не заводил дело на мать ребенка-эпилептика, заказавшую лекарства в Сети

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Следственный комитет заявил, что не возбуждал уголовное дело на москвичку, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство для своего ребенка-эпилептика.

Ранее директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщила , что в Москве задержали женщину, купившую через интернет лекарство фризиум. На нее возбудили уголовное дело. В Минздраве рассказали, что этот препарат входит в список психотропных.

Позднее столичный детский омбудсмен Евгений Бунимович обратился к СК с просьбой прекратить дело и назвал ситуацию бесчеловечной.

В Следственном комитете заявили, что никаких уголовных дел не возбуждалось и в производство сотрудников ведомства не передавалось.

Год назад широкий резонанс вызвало дело москвички Екатерины Конновой, в отношении которой возбудили уголовное дело за попытку продать не подошедший ребенку-инвалиду диазепам. Тогда в ситуацию вмешался министр внутренних дел Владимир Колокольцев, и дело отменили.

В июле этого года мать пациента детского хосписа задержали на почте, когда она получала посылку с фризиумом. В итоге, однако, уголовное дело в отношении женщины возбуждать не стали.