Избитый в Ялте священник сообщил об оказываемом на него давлении

"Отец Алексей при попытке встать с кровати несколько раз терял сознание, полицейские издевались и смеялись и снимали на свои телефоны. В итоге священника за ноги сволокли с койки и дотащили до полицейской машины. Батюшке, когда он лежал на земле, угрожали, что если он не встанет и не сядет в машину, то начнут физически воздействовать ногами", — написал Иванишко.