Избитый в Ялте священник сообщил об оказываемом на него давлении

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Московский священник Алексей Забелин, заявивший, что уличный артист избил его на набережной в Ялте, сообщил, что подвергается давлению. Подробности по итогам телефонного разговора с Забелиным рассказал в Facebook правовед, преподаватель Российского государственного университета правосудия Игорь Иванишко.
Как сообщается, против Забелина его оппонент написал встречное заявление, после чего к священнику, госпитализированному в Ливадийскую больницу, пришли полицейские и потребовали явиться на допрос, угрожая "посадкой", так как он "посмел тронуть местного жителя".
28 сентября 2016, 09:59РИА НовостиВ Тверской области взяли под стражу мужчину, напавшего на священникаСуд заключил под стражу жителя Подмосковья, который подозревается в нападении на настоятеля храма Великомученницы Параскевы Пятницы в Тверской области. Мужчина пришел в храм вооруженный ножницами и в присутствии прихожан напал на настоятеля.
По словам Забелина, при попытке снять происходящее на телефон полицейские отобрали у него устройство и стерли записи, а после приезда замначальника городского угрозыска медперсонал изменил первоначальное заключение о переломе челюсти, заявив, что травм нет, и стал уговаривать покинуть больницу.
"Отец Алексей при попытке встать с кровати несколько раз терял сознание, полицейские издевались и смеялись и снимали на свои телефоны. В итоге священника за ноги сволокли с койки и дотащили до полицейской машины. Батюшке, когда он лежал на земле, угрожали, что если он не встанет и не сядет в машину, то начнут физически воздействовать ногами", — написал Иванишко.
После допроса священника, по его словам, заставили подписать документы, содержание которых он из-за состояния здоровья не уяснил, причем экземпляры на руки не выдали и копии снять не позволили.
Инцидент на набережной
Ранее Забелин заявил, что его избили на ялтинской набережной на глазах собственного сына. По словам священника, уличный артист набросился на него, когда тот присел с маленьким ребенком на одну из скамеек.
В МВД по Республике Крым заявили, что полиция проводит проверку. "Выясняются обстоятельства конфликта, устанавливается степень тяжести полученных телесных повреждений", — сообщили в пресс-службе.
В Русской православной церкви потребовали беспристрастного расследования обстоятельств инцидента и наказания всех виновных.