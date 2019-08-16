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РИА Новости

Избитый в Ялте священник сообщил об оказываемом на него давлении

06:40 16.08.2019 (обновлено: 14:41 16.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают на набережной в Ялте
Люди отдыхают на набережной в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Московский священник Алексей Забелин, заявивший, что уличный артист избил его на набережной в Ялте, сообщил, что подвергается давлению. Подробности по итогам телефонного разговора с Забелиным рассказал в Facebook правовед, преподаватель Российского государственного университета правосудия Игорь Иванишко.
Как сообщается, против Забелина его оппонент написал встречное заявление, после чего к священнику, госпитализированному в Ливадийскую больницу, пришли полицейские и потребовали явиться на допрос, угрожая "посадкой", так как он "посмел тронуть местного жителя".
Задержание. Архивное фото
28 сентября 2016, 09:59РИА Новости
В Тверской области взяли под стражу мужчину, напавшего на священникаСуд заключил под стражу жителя Подмосковья, который подозревается в нападении на настоятеля храма Великомученницы Параскевы Пятницы в Тверской области. Мужчина пришел в храм вооруженный ножницами и в присутствии прихожан напал на настоятеля.
По словам Забелина, при попытке снять происходящее на телефон полицейские отобрали у него устройство и стерли записи, а после приезда замначальника городского угрозыска медперсонал изменил первоначальное заключение о переломе челюсти, заявив, что травм нет, и стал уговаривать покинуть больницу.
"Отец Алексей при попытке встать с кровати несколько раз терял сознание, полицейские издевались и смеялись и снимали на свои телефоны. В итоге священника за ноги сволокли с койки и дотащили до полицейской машины. Батюшке, когда он лежал на земле, угрожали, что если он не встанет и не сядет в машину, то начнут физически воздействовать ногами", — написал Иванишко.
После допроса священника, по его словам, заставили подписать документы, содержание которых он из-за состояния здоровья не уяснил, причем экземпляры на руки не выдали и копии снять не позволили.
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13 августа, 14:20Религия и мировоззрение
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Инцидент на набережной

Ранее Забелин заявил, что его избили на ялтинской набережной на глазах собственного сына. По словам священника, уличный артист набросился на него, когда тот присел с маленьким ребенком на одну из скамеек.
В МВД по Республике Крым заявили, что полиция проводит проверку. "Выясняются обстоятельства конфликта, устанавливается степень тяжести полученных телесных повреждений", — сообщили в пресс-службе.
В Русской православной церкви потребовали беспристрастного расследования обстоятельств инцидента и наказания всех виновных.
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Новости - Религия и мировоззрениеЯлтаКрымПроисшествия
Популярные комментарии
Всё происходит по воле Бога. Так какие претензии к грешным людишкам?
16 августа, 07:04
ЛКЛысый Кучерявый
281811770
Это не описание факта, а сюжет фильма ужасов! Бросающиеся на мирных граждан монстры-артисты, изверги врачи, садисты полицейские! Кошмар! Или может это бред? Я лично в описанное не верю ! Слишком уж много накручено чернухи! Разбираться надо объективно!
16 августа, 07:23
Леонид 1955
68423125
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