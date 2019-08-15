Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту драки на набережной в Ялте, в которой мог участвовать и в итоге пострадать священник, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

"Четырнадцатого августа около 19.00 в УМВД России по городу Ялте поступило сообщение о том, что на набережной в Ялте между гражданами произошел конфликт, переросший в драку. Участники конфликта получили телесные повреждения. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту, выясняются обстоятельства конфликта, устанавливается степень тяжести полученных телесных повреждений", - заявили в пресс-службе, отметив, что решение будет принято по итогам проверки.

В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал , что его избили на набережной на глазах собственного сына. По словам мужчины, нападавший оказался уличным артистом. По словам Забелина, он набросился на него, когда тот присел с маленьким ребенком на одну из скамеек на набережной.