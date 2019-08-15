Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту драки на набережной в Ялте, в которой мог участвовать и в итоге пострадать священник, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
"Четырнадцатого августа около 19.00 в УМВД России по городу Ялте поступило сообщение о том, что на набережной в Ялте между гражданами произошел конфликт, переросший в драку. Участники конфликта получили телесные повреждения. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту, выясняются обстоятельства конфликта, устанавливается степень тяжести полученных телесных повреждений", - заявили в пресс-службе, отметив, что решение будет принято по итогам проверки.
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В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына. По словам мужчины, нападавший оказался уличным артистом. По словам Забелина, он набросился на него, когда тот присел с маленьким ребенком на одну из скамеек на набережной.
Позднее Забелин написал, что находится в Ливадийской больнице в Ялте, где ему оказывается помощь, и благодарит друзей, которые помогли ему контактами и советами, как подать в полицию заявление о произошедшем.