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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ потребовали беспристрастного расследования избиения священника в Ялте

11:44 15.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкНабережная города Ялты в Крыму
Набережная города Ялты в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. В Русской православной церкви потребовали беспристрастного расследования обстоятельств нападения на московского священника Алексея Забелина в Ялте и наказания всех виновных.
Ранее иерей Алексей Забелин написал на своей странице в Facebook, что его избили на набережной в Ялте на глазах у сына. По словам мужчины, нападавший был уличным артистом, он набросился на него, когда тот присел с ребенком на одну из скамеек на набережной. В пресс-службе ГУМВД по Крыму подтвердили факт конфликта, "переросшего в драку". Проводится проверка.
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13 августа, 14:20Религия и мировоззрение
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"Мы требуем беспристрастного расследования нападения на священника Русской православной церкви, установления всех обстоятельств дела и наказания виновных", - заявил РИА Новости замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
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Религия и мировоззрениеВахтанг КипшидзеРусская православная церковьЯлтаМоскваКрымПроисшествия
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