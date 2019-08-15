В РПЦ потребовали беспристрастного расследования избиения священника в Ялте

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. В Русской православной церкви потребовали беспристрастного расследования обстоятельств нападения на московского священника Алексея Забелина в Ялте и наказания всех виновных.
Ранее иерей Алексей Забелин написал на своей странице в Facebook, что его избили на набережной в Ялте на глазах у сына. По словам мужчины, нападавший был уличным артистом, он набросился на него, когда тот присел с ребенком на одну из скамеек на набережной. В пресс-службе ГУМВД по Крыму подтвердили факт конфликта, "переросшего в драку". Проводится проверка.
"Мы требуем беспристрастного расследования нападения на священника Русской православной церкви, установления всех обстоятельств дела и наказания виновных", - заявил РИА Новости замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.