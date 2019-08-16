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РИА Новости

В команде Зеленского разработают план "возвращения" Крыма и Донбасса

01:01 16.08.2019 (обновлено: 05:18 16.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса.
Чиновник рассказал в своем фейсбуке, что рабочая группа уже приступила к обсуждению плана "возвращения" неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, а также воссоединившегося с Россией полуострова.
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13 августа, 10:52РИА Новости
Представитель Зеленского рассказал о позиции Киева по водной блокаде Крыма
Украинские власти, в частности, намерены разработать "концепцию переходного правосудия", которая основана на нормах и принципах международного гуманитарного и международного уголовного права.
"Кроме того, один из приоритетов — наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад", — отметил Рябошапка.
Основные направления деятельности группы планируется представить в ближайшее время, первый пакет конкретных инициатив — к 2020 году.
Президент Украины Владимир Зеленский седьмого августа на встрече с украинской и крымско-татарской общинами Турции выразил уверенность, что Крым вернется в состав Украины и "разобщенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом", а также пообещал, что в дальнейшей истории крымских татар будут "только счастливые рассветы".
В России назвали его слова постоянно повторяющимся заклинанием, не имеющим отношения к реальности.

Крым и Донбасс

Крым и Симферополь стали российскими регионами после проведенного там референдума в 2014 году. Российские политики призывали не воспринимать всерьез заявления украинских властей о "возвращении" полуострова. Как заявил президент Владимир Путин, вопрос закрыт окончательно.
В результате военной операции украинских властей против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость после переворота 2014 года на Украине, по последним данным ООН, погибли около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, принявшей с сентября 2014 года уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между противоборствующими сторонами продолжаются перестрелки. Киев по-прежнему не собирается выполнять Минские соглашения и предоставлять Донбассу особый статус.
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8 августа, 02:21РИА Новости
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Мнение эксперта

Планы украинских властей прокомментировал в эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла.
По его словам, по мере того как идет время, ситуация становится более понятной. Эксперт пояснил, что политический сектор команды президента Украины Владимира Зеленского — "молодые люди из второго-третьего эшелона управленцев, неожиданно вынесенные наверх, а до этого прошедшие неоднократные стажировки на Западе" ‒ будут продолжать в целом ту же линию, которая была заложена до них.
"И обнародованные предложения ‒ это все та же прежняя линия Киева на саботаж Минских соглашений", — уверен Джаралла.
Он считает, что предвыборная риторика команды Зеленского с акцентом на мирное решение проблемы Донбасса делами пока не подтверждается.
"Команда Зеленского уже слишком долго находится "в процессе формирования", а главное ‒ в процессе произнесения все новых и новых слов при полном отсутствии реальных действий в направлении мирного урегулирования", — считает политолог.
"Пока что, как видим, "новая надежда" Украины, как называли Зеленского, ничего реального нового в политике не предлагает", — отметил Джаралла.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация на УкраинеВладимир ДжараллаЛНРДНРВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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