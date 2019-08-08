В Крыму оценили заявление Зеленского о "возвращении" полуострова Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Cенатор от крымского региона Сергей Цеков сравнил слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма с постоянно повторяющимся заклинанием, не имеющим отношения к реальности.

Накануне на встрече с украинской и крымско-татарской общинами Турции Зеленский выразил уверенность, что Крым вернется в состав Украины и "разобщенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом", а также пообещал, что в дальнейшей истории крымских татар будут "только счастливые рассветы".

"Все это банальности, постоянно повторяющиеся заклинания, пустословие, которое не основывается на реальной оценке ситуации в Крыму, на Украине, в мире. Ничего реального киевские власти предпринять не могут, и потому они все время говорят о возвращении Крыма как территории, не видя там населения. Никогда Крым не вернется в состав Украины. Никогда. Крымчане помнят период полного разрушения при Украине и видят период полного восстановления и развития сейчас", — сказал Цеков РИА Новости.

Сенатор выразил сожаление, что на Украине не хотят слышать голос и мнение крымчан, так как боятся получить неудобные для себя ответы.