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РИА Новости

В Крыму оценили заявление Зеленского о "возвращении" полуострова Украине

02:21, 8 августа 2019
79030
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПобережье Черного моря в Коктебеле
Побережье Черного моря в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Cенатор от крымского региона Сергей Цеков сравнил слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма с постоянно повторяющимся заклинанием, не имеющим отношения к реальности.
Накануне на встрече с украинской и крымско-татарской общинами Турции Зеленский выразил уверенность, что Крым вернется в состав Украины и "разобщенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом", а также пообещал, что в дальнейшей истории крымских татар будут "только счастливые рассветы".
Крым
7 августа, 22:00РИА Новости
В России ответили на заявление Зеленского о "возвращении" Крыма
"Все это банальности, постоянно повторяющиеся заклинания, пустословие, которое не основывается на реальной оценке ситуации в Крыму, на Украине, в мире. Ничего реального киевские власти предпринять не могут, и потому они все время говорят о возвращении Крыма как территории, не видя там населения. Никогда Крым не вернется в состав Украины. Никогда. Крымчане помнят период полного разрушения при Украине и видят период полного восстановления и развития сейчас", — сказал Цеков РИА Новости.
Сенатор выразил сожаление, что на Украине не хотят слышать голос и мнение крымчан, так как боятся получить неудобные для себя ответы.
"Киевские власти не хотят слышать мнение крымчан, так как получат очевидный ответ: Крым — законная часть России. Украинской власти, если там действительно есть настоящие патриоты и трезвомыслящие люди, пора признать, что Крым никогда не будет в составе Украины", — подчеркнул Цеков.
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Владимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ миреПолитика
Популярные комментарии
У Украины единственная возможность быть с Крымом в одной стране это войти в состав России. А Судя по тому сколько сил пытаются сделать из неё антироссию и единственная возможность избежать полного распада. Хотя полностью избежать этого не удастся. Скорей всего примерно до Киева она войдёт в состав России. Западные области уйдут в Польшу и Румынию. А то что останется и будет Украиной. Впрочем в последнем я не уверен.
8 августа, 05:08
Александр
6503103
Клаунада, клаунада.клаунада со стороны территории 404
8 августа, 03:27
Ярослав Аксюков
5720007
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